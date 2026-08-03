Roman opouští svůj byt v Kyjevě jen pod rouškou tmy.
Více než tři roky se sotva odvážil vyjít za své domovní dveře. Jídlo si objednává přes rozvážkovou službu a se svými starými rodiči mluví jen telefonicky.
Pokud se mu podaří vytratit se během zákazu vycházení, který platí od půlnoci do páté hodiny ranní, snaží se vyhnout pohledu sousedů a vyhýbat se hlavním silnicím v naději, že ho během jeho nenápadných procházek po parku ochrání tma způsobená nefungující elektrickou sítí.
Pro tyto muže je život v ilegalitě vlak, z něhož nelze vystoupit. Riskují totiž, že pokud budou chyceni přepadovými komandy, budou za trest posláni na nejnebezpečnější úseky fronty s malou šancí na návrat.