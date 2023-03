Ukrajinský výsadkář vylíčil poměry na frontě, hned ho degradovali

Poplach v nejvyšších kruzích ukrajinské armády vzbudila slova, která velitel praporu 46. výsadkové brigády pronesl v rozhovoru s novináři The Washington Post. Antolij Kozel přezdívaný „Kupol“ otevřeně promluvil o mizerné úrovni čerstvých posil a volal po lepším výcviku.

„Dostal jsem sto nových vojáků. Ale nedali mi čas, abych je připravil. Řekli: ‚Vem je do boje.‘ Všechno zahodili a utekli. Tak to je. Chápete to? Voják, který nevystřelí. Ptám se ho proč a on mi říká: ‚Když já se bojím zvuku výstřelu.‘ A z nějakého důvodu nikdy neházel granátem,“ posteskl si Kupol, který s Rusy v Donbasu válčí už devět let.

Z jeho jednotky prý po roce od invaze nezbyl kámen na kameni. Z pěti set vojáků sto padlo, dalších čtyři sta bylo raněno. Kupol je podle svých slov jediným profesionálním vojákem v jednotce. Hlavní problém je prý mizerný výcvik čerstvých branců. To se projevilo při nedávném ústupu ze Soledaru, kde podle Kupola stovky vojáků bez boje opustily pozice.

„Největší hodnotou ve válce je bojová zkušenost. Nemůžete srovnávat vojáka, který má za sebou šest měsíců války, s vojákem, který přijde ze střelnice. To je nebe a dudy. A já mám jen pár vojáků s bojovou zkušeností. Bohužel, všichni jsou mrtví, nebo zranění,“ dodal.

Při rozhovoru se dokonce nechal nafotit, přestože musel vědět, že bude čelit postihu. Prý promluvil v naději, že otevřená kritika zajistí vojákům lepší výcvik. „Potřebujeme alianční instruktory v našich výcvikových střediscích, naše instruktory musí poslat sem, do zákopů. Protože zatím ve své práci selhali,“ dodal.

Reakce armády přišla záhy. Ve čtvrtek ukrajinská média informovala, že Kupol byl degradován do hodnosti zástupce velitele praporu výcvikového centra. Velení oznámilo, že údaje o ztrátách výrazně přestřelil a pokud se mu nelíbí špatná úroveň výcviku, bude nováčky cvičit sám.

„V otázce interview, ve kterém důstojník výsadkových vojsk šířil nepodložené informace, byla provedena služební prověrka. Bylo zjištěno, že důstojník porušil řadu pokynů pro veřejnou komunikaci a vyzrazení státního tajemství,“ uvedla ke kauze mluvčí výsadkových sil Valentina Ševčenková pro Focus.ua.

Kupol v reakci oznámil, že chce od výsadkářů odejít a dál bojovat v jiných útvarech. Na jeho podporu se v řadách spolubojovníků zvedla vlna solidarity, někteří z nich otevřeně kritizují postup velení na sociálních sítích. „Kupolův rozhovor je pravdivý a výstižný. Dokonce je až moc opatrný a vyvážený. Protože skutečnost je mnohem horší,“ napsal výsadkář Volodymyr Ševčenko.

Podobného názoru je i vojenský reportér Jurij Butusov. „Doufám, že Kupol bude ponechán ve funkci a bude vyznamenán, protože si to za svou vojenskou službu zaslouží. Jeho slova musí být správně vyhodnocena. Musíme porazit Rusko jak na frontě, tak v našich myslích – nesmíme zavírat oči před pravdou, musíme začít přemýšlet a jednat, abychom se stále zlepšovali.“

Trest pro zkušeného velitele, který si pustil pusu na špacír, je pochopitelný. Velení skutečná čísla ztrát přísně tají – a to i před západními spojenci. The Washington Post ve svém textu odhaduje, že armáda dosud přišla o 120 000 lidí, přičemž toto číslo zahrnuje mrtvé i zraněné.

Pochmurné hodnocení situace na frontě na stránkách prestižního amerického listu je pro armádu nepříjemným narušením informačního monopolu. Novináři jsou většinou závislí na pečlivě filtrovaných zprávách z generálního štábu, exkluzivní informace dostávají hlavně americké deníky a televize, skrze něž Kyjev prosazuje své zájmy v Bidenově administrativě.

Pondělní článek The Washington Post shrnul rostoucí pochybnosti o schopnostech ukrajinské armády provést v následujících měsících očekávanou protiofenzivu. Soudí se, že nejzkušenější vojáci nyní na Západě prochází intenzivním výcvikem na moderních tancích a obrněncích, aby Ukrajina mohla do konce léta osvobodit další kusy území. Ale pokud by se jí to nepovedlo, mohla by podpora Západu vyprchat.

Sám Kupol je proto přesvědčen, že Ukrajina se v následujících měsících pokusí zopakovat podzimní úspěchy z Chersonu, Lymanu či Izjumu. Jak to dopadne, je ovšem ve hvězdách. „Pořád věříme na zázraky. Buď to bude masakr a mrtvoly, nebo to bude profesionální protiofenziva. Jsou tu dvě možnosti. Ale protiofenziva každopádně bude,“ dodal ve výbušném rozhovoru pro The Washington Post.