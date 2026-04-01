Na Krymu se zřítil ruský vojenský letoun, narazil do skály. Zemřelo 29 lidí

Spojení s letadlem se ztratilo v úterý kolem 18:00 moskevského času (17:00 SELČ) během plánovaného letu nad Krymem, píše agentura TASS. Později zřícený stroj našel pátrací tým. Letadlo narazilo do skály.
Mezi mrtvými je 23 cestujících a šest členů posádky. Podle resortu obrany havárii zřejmě způsobily technické problémy, zasaženo žádným vzdušným objektem nebylo. Na místo nehody přijela vyšetřovací komise ministerstva.
Rusko Krymský poloostrov Ukrajině zabralo na jaře 2014. Ruská armáda během celoplošné invaze na Ukrajinu, kterou zahájila v únoru 2022, z Krymu vede útoky proti sousední zemi. Ukrajinská armáda v odvetě opakovaně podniká proti tomuto území různé údery.