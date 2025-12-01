Pokrovsk padl do rukou Ruska, tvrdí Kreml. Ukrajina zatím mlží

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil vojenské velitelství, kde ho nejvyšší představitelé armády informovali o dobytí ukrajinských měst Pokrovsk a Vovčansk. Kyjev se k prohlášení Kremlu zatím nevyjádřil.
Moskva v posledních dnech opakovaně hlásí postup svých sil ve strategicky významném Pokrovsku. Ukrajinská strana ale tvrdí, že obrana města stále drží.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí podle ruské státní agentury TASS uvedl, že náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov při nedělní návštěvě informoval Putina o „osvobození měst Krasnoarmějsk v Doněcké oblasti a Vovčansk v Charkovské oblasti, jakož i o výsledcích dalších ofenzivních operací vojsk v dalších sektorech“.

Ruským názvem Krasnoarmějsk označují prokremelská média ukrajinský Pokrovsk, osvobozováním pak vojenské obsazování území sousedního státu.

Rusko v listopadu získalo nejvíc území za rok, Moskva posiluje vyjednávací pozici

Kyjev v posledních týdnech připouští, že situace u Pokrovsku je kritická, odmítá však, že by město zcela padlo do ruských rukou. Ukrajinská strana nepotvrdila ani ztrátu Vovčansku, který leží severovýchodně od Charkova asi pět kilometrů od hranic s Ruskem.

Strategicky důležitý Pokrovsk se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Město bylo dříve důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu.

Putin vyhlíží Witkoffa. Ukrajinci mluví po jednáních s USA o významném pokroku

Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.

Ukrajina se brání ruské invazi už čtvrtým rokem, přičemž Moskva okupuje necelou pětinu jejího území, včetně Krymu anektovaného už v roce 2014. Ukrajinci v prvním roce války nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět.

Putin přijal Orbána. Pochválil ho a nevyloučil summit s Trumpem v Budapešti

Invazní jednotky ovšem v poslední době postupují na několika místech frontové linie, zejména v Doněcké, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.

Minulý měsíc Rusové zaznamenali na Ukrajině největší vojenský postup za uplynulý rok, když dobyli 701 kilometrů čtverečních území, napsala dnes agentura AFP s odvoláním na analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). Po loňském listopadu jde o druhý nejvýraznější postup ruské armády od prvních měsíců války na jaře 2022.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

