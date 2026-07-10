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Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec

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  18:42
Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026)

Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026) | foto: Reuters

Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026)
Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026)
Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026)
Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026)
67 fotografií
Nejméně čtyři lidé včetně čtrnáctiletého chlapce zahynuli při pátečním ruském bombardování Kramatorsku na východě Ukrajiny. Devět dalších utrpělo zranění, uvedl náčelník Doněcké oblasti Vadym Filaškin. Další člověk zemřel při útoku na Záporoží a čtyři lidé byli zraněni. Ukrajinské úřady už dříve informovaly také o pěti civilních obětech jiných ruských úderů.

Podle Filaškina svrhli Rusové v pátek odpoledne sedm leteckých bomb na Kramatorsk a nedalekou obec Bilenke, která spadá pod Kramatorsk. Jedna z bomb zasáhla výškovou budovu, obchod i několik rodinných domů.

„Rusové přesně věděli, kam útočí. Šlo o další úmyslný úder na lidi, na civilní čtvrti, na život, který si nedokážou vytvořit ani mu porozumět. Ponesou zodpovědnost za každého zabitého a zraněného!“ napsal Filaškin na sociální síti.

Centrum Záporoží zasáhly ruské letecké bomby. Úřady proto evakuovaly obyvatele poškozeného výškového domu. Nálet poškodil také 15 rodinných domů, uvedl šéf Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociální síti Telegram, kde zveřejnil i snímky zničených budov. Hasiči podle něj nadále bojují s požáry, které po útoku vypukly.

Ukrajina se s podporou západních spojenců už pátým rokem brání ruské invazi. Po sérii posledních ruských vzdušných útoků, které si vyžádaly desítky obětí, prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval partnery k posílení ukrajinské protivzdušné obrany.

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Americký prezident Donald Trump na summitu NATO tento týden přislíbil, že Spojené státy umožní Ukrajině vyrábět americké protiraketové střely pro systémy Patriot. Podle Zelenského jde o významný úspěch, spuštění výroby ale podle agentury Reuters potrvá nejméně rok.

Do té doby bude Kyjev s největší pravděpodobností dál čelit chronickému nedostatku protiraketových střel. Ukrajinské vedení tak bude muset rozhodovat, které cíle dostanou přednostní ochranu, zatímco Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města i energetickou infrastrukturu.

Trumpův slib, jakkoli vágní a poskytnutý bez konzultace s výrobci střel PAC-2, Lockheed Martin, a PAC-3 Raytheon, podle Reuters představoval významné gesto podpory. To znamená obrovské zlepšení vztahu obou prezidentů od setkání v Bílém domě v únoru 2025.

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Systémy Patriot jsou pro obranu Ukrajiny klíčové v době, kdy se Rusko stále více spoléhá na útoky balistickými raketami. Patriot je jediným prostředkem v ukrajinském arzenálu, který dokáže tyto střely spolehlivě zachytit. Ukrajina tento měsíc sestřelila pouze čtyři z 54 balistických raket odpálených Ruskem.

Zelenskyj zároveň upozornil na možnou alternativu k americkým střelám, jejichž výroba podle Reuters nestačí držet krok s ruskou produkcí. Jde o protiraketový projekt Freya, který vyvíjí ukrajinská společnost Fire Point. Ta usiluje o spolupráci s evropskými zbrojovkami a doufá, že do konce roku představí levnější alternativu k systému Patriot. Kyjev zároveň usiluje o získání francouzsko-italských systémů SAMP/T.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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