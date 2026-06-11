Sklářskou slávu Kosťantynivky už dávno zavál čas. Ale místní senioři stále vzpomínají, že ve zdejších hutích se za Stalina vyrobily rubínové hvězdy pro věže Kremlu, křišťálová fontána pro sovětskou expozici na Světové výstavě v New Yorku, Leninův sarkofág i čelní skla pro stíhačky Mig a Suchoj.
Po rozpadu Sovětského svazu sklářské závody zkrachovaly, zkázu před čtyřmi lety dokonala ruská invaze. Kosťantynivka umírala postupně. Nejdříve klouzavé bomby rozmetaly nádraží, pak se krok za krokem přiblížila hřmící bestie ruského dělostřelectva. Mezi paneláky začaly bzučet drony a loni na podzim na jižní předměstí pronikly první ruské diverzní skupiny.
Zima byla tvrdá. V ohlodaných panelácích přežívalo posledních pět tisíc civilistů. Plyn a elektřina už dávno nefungovaly, tak si vařili na ohništích pod širým nebem a mrtvé pohřbívali mezi paneláky. Zůstali jen ti, kteří neměli kam jít – nebo nechtěli. Důchodci, alkoholici a ti, kteří čekali na příchod ruského světa.