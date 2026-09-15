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Ukrajina krůček od další politické krize? Kauzu korupce vyostřil prokurátorův výpad

Jelizaveta Sůvová
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To vy! Ruslan Kravčenko tvrdí, že je nevinen a že skutečným cílem akce NABU a SAP bylo razií získat přístup k materiálům státního zastupitelství týkajících se pracovníků obou protikorupčních úřadů. | foto: Reuters

Další hlasitý korupční skandál postavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pokraj nové politické krize v zemi. Kauza kolem hlavního žalobce Ruslana Kravčenka, který čelí podezření z krytí zločinné skupiny kolem podvodných call center, se zamotává a staví Kyjev do nepříjemné pozice i v očích mezinárodních partnerů.

Podle protikorupčního úřadu NABU a speciální protikorupční prokuratury SAP kryl Kravčenko organizovanou skupinu přímo na prokuratuře, která měsíčně kasírovala miliony dolarů od call center. Ta podvodnými způsoby tahají peníze z lidí nejen na Ukrajině, ale i jinde v Evropě včetně Česka. Kravčenko ale za tím vidí politický tlak a nově viní šéfy klíčových úřadů z trestné činnosti. Sám zemi v noci na pondělí opustil.

Je v plánu celá řada schůzek, během kterých hodlám informovat mezinárodní partnery o skutečném stavu věcí v protikorupčním systému.

Ruslan Kravčenko

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