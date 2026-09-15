Podle protikorupčního úřadu NABU a speciální protikorupční prokuratury SAP kryl Kravčenko organizovanou skupinu přímo na prokuratuře, která měsíčně kasírovala miliony dolarů od call center. Ta podvodnými způsoby tahají peníze z lidí nejen na Ukrajině, ale i jinde v Evropě včetně Česka. Kravčenko ale za tím vidí politický tlak a nově viní šéfy klíčových úřadů z trestné činnosti. Sám zemi v noci na pondělí opustil.
Je v plánu celá řada schůzek, během kterých hodlám informovat mezinárodní partnery o skutečném stavu věcí v protikorupčním systému.