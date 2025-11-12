Ukrajinskému ministrovi spravedlnosti pozastavili funkci. Figuruje v korupční aféře

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi. Týká se ho nové vyšetřování korupce. Haluščenko v minulosti působil také jako ministr energetiky a jeho hlas zachycuje nahrávka rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
Úřad ukrajinského premiéra, který ve středu o pozastavení Haluščenkovy aktuální funkce informoval, neuvedl, zda toto rozhodnutí souvisí s prošetřovaným případem.

NABU v úterý oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice podle agentury Reuters pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.

Zelenského parťák tuneloval miliardy na obranu elektráren. A Ukrajinci mrznou

Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti v úterý sdělilo, že šéfa resortu Haluščenka se vyšetřování týká. Haluščenkův hlas byl zachycen na nahrávce rozhovoru s některými z podezřelých, kterou zveřejnil NABU, uvedl Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Haluščenko byl ministrem energetiky od dubna 2021 do letošního července. Svůj vliv na toto odvětví si údajně zachoval prostřednictvím své nástupkyně ve funkci Svitlany Hrynčukové, napsala Ukrajinska pravda.

Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země
Ukrajinskému ministrovi spravedlnosti pozastavili funkci. Figuruje v korupční aféře

