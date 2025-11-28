„NABU a SAP dnes provádějí procesní úkony u mne doma. Vyšetřovatelé nemají žádné překážky. Poskytl jsem jim plný přístup do bytu, na místě jsou mí právníci, kteří spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Z mé strany je plná spolupráce,“ uvedl Jermak na Telegramu.
NABU mezitím informoval, že domovní prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře se odehrávají v rámci vyšetřování, které je schváleno. Více informací úřad nesdělil, přislíbil je poskytnout později. V současné chvíli tak není jasné, s čím konkrétně prohlídky u Jermaka souvisejí.
Ukrajinou, která se už přes tři a půl roku brání ruské agresi, nicméně otřásá úplatkářský skandál zasahující do nejvyšších pater vlády v Kyjevě.
NABU a SAP začátkem listopadu informovaly o rozsáhlém vyšetřování podezření z korupce ve výši 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun) v energetickém sektoru. Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren.
|
Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice
Úřady v této souvislosti obvinily sedm lidí, přičemž dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí.
Případ také stál funkci ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a šéfa spravedlnosti Hermana Haluščenka, jenž stál v čele rezortu energetiky před Hrynčukovou. Jejich odvolání parlament schválil minulý týden.
Hodí prezident Jermaka přes palubu?
Média už dříve spekulovala, zda skandál donutí prezidenta hodit přes palubu i šéfa prezidentské kanceláře Jermaka, který ovšem podle dostupných informací dosud mezi podezřelými nefiguroval.
Portál Ukrajinska pravda před několika dny napsal, že po odhalení protikorupční operace Jermak nařídil bezpečnostním složkám, aby připravily obvinění týkající se šéfa protikorupční prokuratury (SAP) Oleksandra Klymenka. Prezidentská kancelář tvrzení odmítla.
Jermak je považován za Zelenského pravou ruku a šedou eminenci a je jedním z nejvlivnějších mužů v zemi. Šéf prezidentské kanceláře je nyní také z ukrajinské strany ústřední postavou jednání s Američany o ukončení války, kterou proti Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022 Rusko.
Vyšetřovatelé procházejí tisíce hodin odposlechů
Šéf NABU Semen Kryvonos ve čtvrtek bez dalších podrobností uvedl, že vyšetřovatelé v souvislosti s korupčním skandálem mohou obvinit další lidi. Případ rozčílil ukrajinskou veřejnost, která v důsledku ruských útoků musí každodenně snášet odstávky elektrického proudu.
Nová obvinění by mohla vyostřit napětí mezi Zelenským a jeho kritiky na ukrajinské politické scéně v situaci, kdy ukrajinské vedení čelí tlaku ze strany USA, aby přijalo jejich plánu na ukončení války s Ruskem.
|
Zelenského parťák tuneloval miliardy na obranu elektráren. A Ukrajinci mrznou
Kryvonos ve čtvrtek řekl, že vyšetřovatelé NABU stále procházejí tisíce hodin odposlechů a snaží se rozkrýt nezákonné finanční toky.
„Jsem hluboce přesvědčen o tom, že v tomto případě budeme mít ještě více podezřelých a že se případ rozšíří,“ uvedl. Dodal, že peníze v této korupční kauze pocházely nejen z energetiky, ale toto odvětví bylo pro účastníky korupčního schématu nejdůležitější.