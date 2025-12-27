Ukrajinští poslanci brali úplatky. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

Autor: ,
  14:54
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v sobotu sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu. Jejími členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Ti podle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu. NABU zároveň uvedl, že státní bezpečnostní složky vyšetřovatelům brání ve vstupu do kanceláří parlamentních výborů.
Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února...

Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února 2022) | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskyj pronesl projev před ukrajinskými poslanci. (19. listopadu...
Příslušníci Národního protikorupčního úřadu (NABU) procházejí kontrolním...
Ukrajinci protestují za nezávislost protikorupčních institucí. (30. července...
Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak v...
15 fotografií

„Zaměstnanci úřadu státní bezpečnosti vzdorují představitelům NABU během vyšetřování ve výborech parlamentu Ukrajiny. Detektivům je bráněno ve vstupu z Evropského náměstí v Kyjevě. Je nutno poznamenat, že bránění vyšetřovacím akcím je přímým porušením zákona,“ stojí v jednom ze série příspěvků NABU.

Skandál se odehrává v době, kdy je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na cestě do Spojených států. V neděli tam bude jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.

Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Ukrajina se opakovaně potýká s korupčními skandály. Na podzim letošního roku ukrajinské protikorupční úřady oznámily, že začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom. V souvislosti s tím byl z funkce odvolán například šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak.

Letos v létě se na Ukrajině konaly masové protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie dvou klíčových úřadů, pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů vláda nakonec zákon stáhla.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Ukrajinští poslanci brali úplatky. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února...

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v sobotu sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu. Jejími členy jsou někteří současní...

27. prosince 2025  14:54

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání

Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec...

Představitelé Thajska a Kambodži v sobotu podepsali novou dohodu o okamžitém příměří. Dohodě předcházelo třídenní jednání. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už...

27. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  14:16

Diktátor Kim zasvětil dceru politice v mladém věku. Sám trávil dětství v Evropě

Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.

Po boku severokorejského vůdce se častěji začíná objevovat jeho dcera Kim Ču-e, státními médii titulována jako „nejmilovanější dítě“. Kim ale v jejím věku zažíval jinou výchovu. Jeho dospívání...

27. prosince 2025

OBRAZEM: New York se dočkal největší sněhové nadílky za poslední roky

Největší sněhová nadílka v New Yorku za poslední roky (27. prosince 2025)

Východní pobřeží USA v noci na sobotu zasáhla silná sněhová bouře. Ve státech New Jersey a New York dokonce úředníci vyhlásili nouzový stav. V samotném „Městě, které nikdy nespí“ napadlo až 25...

27. prosince 2025  13:24

AI pracuje za Pražany doma i na úřadech. Program Emil pomáhá s pokutami

ilustrační snímek

Účty i pokuty platí lidé v hlavním městě pomocí sofistikovaných technologií včetně AI. Schopnost zacházet s těmito nástroji zvyšuje šanci na úspěch na pracovním trhu. Potvrzuje to analýza Využívání...

27. prosince 2025

Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Premium
Armádní generál Ludvík Krejčí.

Jako hlavní velitel československé branné moci, kterým se armádní generál Ludvík Krejčí stal 23. září 1938, chtěl ze všech sil bránit Československo před hitlerovským Německem. Jmenování od...

27. prosince 2025

KVÍZ: Sultáni, knížata, diktátoři. Znáte vládce (nejen) exotických krajin?

Malajsijský král a sultán johorský Ibrahim (31. srpna 2025)

Nevládnou tak důležitým zemím na světové mapě, nedějí se u nich mediálně zajímavé bizáry, skandály, převraty či tragédie. Anebo jsou prostě jen moc daleko. Jejich pozice však kvůli tomu není o nic...

vydáno 27. prosince 2025

Před cestou do USA si Zelenskyj zavolá s von der Leyenovou. Uvidíme, co má, řekl Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že je na cestě do Severní Ameriky. Před nedělním setkáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě bude mluvit s evropskými vůdci a setká...

27. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  12:56

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě vznikne nová čtvrť. Město hledá investory

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě, kde chce město ve čtyřech historických budovách vybudovat přes 120 družstevních a nájemních bytů, by měla vzniknout i restaurace, komunitní a společenské...

27. prosince 2025  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Děti hlídá robot, rodiče mají jen jako hologram. Získá animák Arco Oscara?

Z filmu Arco

Rodinný animovaný film Arco nominovaný na Zlaté glóby a Evropské filmové ceny bude uveden v exkluzivních předpremiérách v českých kinech od 27. prosince do 4. ledna. Na produkci se podílela herečka...

27. prosince 2025  12:40

V Řecku zemřeli čtyři horolezci. Smetla je lavina, neměli čas zareagovat

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Lavina na severu Řecka zabila čtyři horolezce, kteří byli pohřešovaní od čtvrtka. O nálezu jejich těl v sobotu informují řecká média. Záchranou akci komplikovaly špatné počasí na místě a obtížně...

27. prosince 2025  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.