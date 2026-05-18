Jermak se vyplatil z vazby, sehnal desítky milionů na kauci

Autor: ,
  9:35
Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (66 milionů korun) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v Kyjevě kvůli jednání o korupční kauze. (12. května 2026) | foto: Alina SmutkoReuters

„K dnešnímu ránu byla kauce složena v plné výši,“ uvedl soud podle agentury Interfax-Ukrajina. Neupřesnil ale, zda Jermak už vyšel z vazební věznice na svobodu.

Na kauci přišlo asi 200 plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal portál Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje.

Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin řekl, že jede svého klienta převzít.

Soud poslal Jermaka do vazby, stanovil mnohamilionovou kauci

Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, uvedl server RBK-Ukrajina.

Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, jež mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun). Jermak vinu odmítá.

Bývalou pravou ruku Zelenského Jermaka viní z praní peněz, hrozí mu 12 let

Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly u Jermaka domovní prohlídky, Zelenskyj ho následně odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí.

Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.

18. května 2026,  aktualizováno  9:54

Jermak se vyplatil z vazby, sehnal desítky milionů na kauci

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v...

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (66 milionů korun) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací...

