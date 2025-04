Milionový bonus, bezúročná hypotéka. Vyčerpaná Ukrajina lanaří na frontu mladé

20:00

Když Rusové zabírali Krym a Doněck, byli ještě na prvním stupni základní školy. Dnes je ukrajinská vláda volá do boje. Dobrovolníci z řad mládeže by měli doplnit prořídlé řady armády a zastavit plíživý postup Rusů na bojišti. Co za to? Milion hřiven za podpis ročního kontraktu, hypotéka s nulovým úrokem a nehynoucí sláva.