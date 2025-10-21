„V září a říjnu Rusko přistoupilo k závěrečným bojovým testům leteckých bomb s novými řídicími moduly. Jejich operační dosah by měl dosáhnout 200 kilometrů,“ řekl Skibickyj agentuře Ukrinform s tím, že zařízení se označuje jako Grom-1 či Grom-2. Podle něj se též vyznačují větší odolností proti ukrajinským systémům protivzdušné obrany.
Skibickyj uvedl, že Rusové už novou vylepšenou výbušninu nejdříve vyzkoušeli proti Dnipru, hlavnímu městu Dněpropetrovské oblasti. „Nyní je vidíme i v dalších městech,“ dodal Skibickyj.
Ukrajinské letectvo v pondělí informovalo, že Rusové vrhli klouzavou bombu na Poltavskou oblast přes Charkovskou oblast. Charkovský portál Gwara Media uvádí, že jde již o třetí útok pomocí klouzavých bomb s proudovým pohonem.
Minulý čtvrtek Rusové zbraň použili proti jihoukrajinskému Mykolajivu. O dva později jí zasáhli dům ve městě Lozova. Zničili jeden dům a zranili pět lidí.
Charkovské úřady oznámily, že bomba nového typu má dolet přes 130 kilometrů. Ruské síly ji odpálily z okupovaného území.
Stanislav Bunjatov, poddůstojník praporu Ajdar, uvádí, že Grom-1 není zcela přesná, ale díky třikrát až pětkrát větší hmotnosti oproti dronům Šáhid má větší výbušnou sílu. „Výrazně zvyšuje rozsah škod na civilní infrastruktuře způsobených údery hluboko v týlu,“ říká Bunjatov.
Grom-1 dosahuje větší vzdálenosti než obvyklé klouzavé bomby díky tomu, že jde prakticky o hybrid klouzavé bomby a rakety, vysvětluje Valerij Romanenko, výzkumník Státního leteckého muzea.
„Například Grom-1 je hybrid postavený na raketě vzduch–země Ch-38, která byla vyvinuta ještě v Sovětském svazu. Grom-1 z velké části používá stejný trup jako Ch-38. Rusové jej však místo složitého vybavení naplnili výbušninami, takže hmotnost hlavice je nyní 315 kilogramů.“