Chcete světovou válku, viní Bidena se Zelenským podcaster Rogan. Kličko zuří

Ve svém posledním podcastu Rogan zkritizoval současného šéfa Bílého domu za to, že povolil Kyjevu útočit americkými raketami ATACMS do hloubi ruského území. Rozčiloval se, že pokud je neoblíbený prezident na odchodu, neměl by činit taková velká rozhodnutí, která „hrozí začátkem třetí světové války“.

„Možná by bylo dobré, kdybychom se tomu od umírajícího bývalého prezidenta vyhnuli. Celé je to šílené,“ řekl podle portálu Politico Rogan, který odsoudil i ukrajinského prezidenta. „Zelenskyj řekl, že (ruský prezident Vladimir) Putin je vyděšený. N**er si, chlape. Vy z**rvenci se chystáte rozpoutat třetí světovou válku,“ dodal. Připustil nicméně, že Putinovo rozhodnutí napadnout Ukrajinu bylo „stoprocentně špatné“.

„Mluvíš o poslání amerických zbraní na Ukrajinu, což podle tebe povede ke třetí světové válce. Putinovo Rusko má problémy, a proto chce Putin tebe a lidi jako ty vyděsit. Jeho válka měla trvat tři dny. Trvá tři roky díky hrdinství a obětem Ukrajinců,“ reagoval na Rogena Kličko.

„Takže používáš jedinou zbraň, kterou Putin skutečně hodlá použít: propagandu. A tato zbraň skutečně oslabuje naše demokracie. Putinovo Rusko chce v tichosti zničit Ukrajinu, chce, aby Amerika zůstala potichu, ne aby byla velká,“ řekl Kličko s narážkou na heslo vítězného republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, který slibuje učinit „Amerikou znovu velkou“.

„Velká Amerika není ta Amerika, co opouští země, které brání svobodu svými životy,“ dodal Kličko. Vyzval Rogana, aby ho pozval do svého podcastu a popovídali si o svých rozdílných názorech jako „svobodní muži“.

Rogan je nejsledovanějším podcasterem na světě. V posledních prezidentských volbách využil svého vlivu, aby podpořil Trumpa na cestě k Bílému domu.

Nastupujícího prezidenta obklopují i další lidé, kteří vyčítají současné americké administrativě a Kyjevu, že se snaží vtáhnout USA do třetí světové války. Podobné varování učinil Trumpův syn Donald Trump mladší či majitel sociální sítě X a podle magazínu Forbes nejbohatší člověk na světě Elon Musk.

Trump opakovaně prohlásil, že válku do 24 hodin ukončí, aniž by však upřesnil, jakým způsobem toho dosáhne. „Volili jsme Trumpa a jeho idea je zastavit veškerý tyhle s**čky. Doufejme, že toho bude schopen dosáhnout,“ prohlásil Rogan.