Byť experti mají o bojeschopnosti severokorejských jednotek pochybnosti, pro bránící se Ukrajinu by to mohla být skutečná rána. Zvláště teď, kdy Rusové na řadě míst postupují a hovoří se o oslabené pozici prezidenta Zelenského. Taková eskalace by také mohla mít výrazné geopolitické důsledky s rizikem velkého světového konfliktu.

Pakt, který Rusko a KLDR v červnu podepsaly, představuje známku nejsilnějšího vzájemného partnerství od dob studené války.