Statisícům Ukrajinců chybí voda. V toxické se i sprchují, říká šéfka neziskovky

Vedete organizaci Alex21 for Ukraine. Na co se zaměřujete?

Dříve jsme se specializovali na logistiku a dodávání zásob do první linie. To v podstatě znamená, že jsme pomáhali dovážet materiální pomoc a podle potřeby jsme doprovázeli i diplomaty. Především ale hledáme řešení určitých situací. Na začátku války jsme jako každá jiná nevládní organizace vozili pravidelně krabice s pomocí, teď jsme se přeorientovali na infrastrukturu a konkrétně na vodu. Ve všech oblastech, které jsme navštívili, jsme totiž viděli, že pitná voda není pro spoustu lidí vůbec dostupná.

Kterých oblastí se nedostatek pitné vody týká nejvíce?

Je těžké říct, která oblast je na tom nejhůř, protože všechny jsou na tom stejně špatně. Ale řekla bych, že nejnaléhavější je situace v Chersonské oblasti v důsledku zničení Kachovské přehrady. Totéž platí pro Záporoží a Dněpropetrovskou nebo Doněckou oblast. Problém je, že po zničení Kachovky došlo také ke zničení potrubí s pitnou vodou.

Zdroje pitné vody jsou v Doněcké oblasti, ale protože jde o okupované území, tak není možné dodávky obnovit. Odtud se dříve pitná voda dostávala i k lidem v Charkovské oblasti. Situace se ale částečně liší region od regionu.

Je hlavním důvodem nedostatku pitné vody v některých částech Ukrajiny zničení Kachovky?

Zničení Kachovky situaci ještě zhoršilo. Není tajemstvím, že například lidé v Mykolajivu měli opravdu špatnou vodu už před odpálením přehrady. Ukrajina nebyla známá tím, že by měla čistou pitnou vodu. Co ale lidé na Ukrajině měli, byly studny. Díky nim měli lidé na vesnicích přístup k pitné vodě, protože měli na zahradě studny nebo prameny. Od doby, co začala válka, nemají přístup ani k nim.

Liz Olegovová Je původem Litevka s ukrajinskými kořeny.

Studovala a žila v Německu.

Pracovala jako konzultantka a před odjezdem na Ukrajinu se chystala přijmout pracovní nabídku od společnosti McKinsey.

V březnu 2022 jela evakuovat svou babičku z východní Ukrajiny, kde nakonec zůstala a začala pracovat v humanitárním sektoru.

Ve stejném roce založila organizaci Alex21 for Ukraine, která se v současné době snaží pomoct zpřístupnit pitnou vodu pro obyvatele oblastí, kde je jí nedostatek.

Později všechnu pitnou vodu ještě otrávily kovy z protržené přehrady. A to celý problém rozhodně umocnilo. Ukrajina neměla tolik pitné vody, ale měla možnosti, jak ji k lidem dopravit. To už je teď všechno pryč.

Bude možné jednoho dne zničenou infrastrukturu opravit?

K tomu nemám dostatek informací. Podle mého odhadu bude možné v některých městech, jako je například právě Mykolajiv, dodávky vody částečně obnovit. Když se ale bavíme o oblastech, ve kterých působí můj tým, což jsou vzdálenější a hůře dostupné části Ukrajiny, tak tam to nejspíš možné nebude. Toxiny jsou nejen ve vodě, ale i v půdě a dostat je pryč bude skoro nemožné.

Balená voda není řešení

Pokud tedy lidé nemají přístup k pitné vodě, co pijí?

Pijí tu toxickou, protože nemají na výběr. Existují nevládní organizace, které do krizových míst přivážejí balenou vodu, ale to není dlouhodobé řešení. Je zřejmé, že balená voda dojde velmi rychle.

Do postižených oblastí jezdíte pravidelně. Také ji tam pijete?

Ano, sama jsem tamní vodu ochutnala. Víte, Ukrajinci jsou velmi pohostinní a samozřejmě vám nabízejí čaj nebo kávu. Voda tam chutná kovově. Když se sprchujete a máte třeba nějakou ránu, tak vás to pálí na kůži. Navíc máme informace z nemocnic, že tato jedovatá voda napomáhá tomu, že nemocniční zařízení rychleji koroduje a poškozuje se.

Máte nějaká data o tom, kolik lidí na Ukrajině nemá v současné době přístup k pitné vodě?

Ano, je to přibližně 800 000 lidí.

Říkáte, že se zaměřujete na řešení tohoto problému. Jaká tedy jsou?

Nejúčinnějším řešením, které se nám osvědčilo, je nasazení filtračních systémů s reverzní osmózou u zdroje některých studní, které obsahují toxickou vodu.

Kde berete tato zařízení?

Když jsme tuto problematiku zkoumali poprvé, hledali jsme samozřejmě společnosti v zahraničí, které mohou poskytnout jen něco mobilního, něco účinného. Nic takového se nám nepodařilo najít, protože většina věcí na trhu vyžaduje velmi náročnou údržbu. Nemluvě o tom, že když si přivezete systém řekněme ze Švýcarska, co budete dělat, když se rozbije? Takže jsme udělali to, že jsme našli partnera na Ukrajině, který vytváří mobilní systémy. A jejich jedinečnost spočívá v tom, že jsou vyráběny ve válce pro válku. Takže nejenže jsou účinné, ale také nevyžadují téměř žádné zásahy ani údržbu.

Kolik jste jich už nainstalovali?

Rozmístili jsme jich více než dvacet v různých oblastech, které jsem již zmínila. První jsme umístili před třemi lety a fungují bez problémů, přefiltrují 1 000 litrů čisté pitné vody za hodinu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže to je pro nás nejefektivnější věc, kterou teď můžeme dělat, protože dopad, jaký to má, je obrovský. Jeden systém dokáže obsloužit vesnici s pěti až deseti tisíci obyvateli.

alex21forukraine Water filtration systems are one of the most important necessities that we help organise and deliver to different cities in Ukraine. These water filtration systems filter about 500 litres of clean water per hour. Various cities like Kostiantynivka and Mykolaiv do not have access to clean drinking water, and this water filtration systems has become a key aid point throughout the war.



If you are interested in making a donation there is a link in bio. All donations are tax-deductible in the US.



#water #waterfiltration #ukraine #mykolaiv #kostiantynivka #ukraineaidinternational #alex21forukraine oblíbit sdílet odpovědět uložit

Kolik to stojí?

Cena jednoho systému se pohybuje kolem 20 000 amerických dolarů a zahrnuje režijní náklady našeho týmu. Také logistiku a vše, co je v ceně, například vodní čerpadla. Liší se to samozřejmě lokalitu od lokality, protože někdy musíme kolem systému postavit něco jako dům.

Zařízení je vodotěsné, ale není to odolné vůči povětrnostním vlivům. Takže se to trochu liší, ale zhruba je to 20 tisíc za jeden systém. A naším cílem je umístit jich během příštího roku tisíc. Je to ambiciózní, já vím, ale 20 milionů upřímně řečeno není moc, protože by to pokrylo celou poptávku pro 800 tisíc lidí, takže by to vyřešilo celý problém, kdybychom dokázali těch 20 milionů získat.

Kolik lidí tvoří váš tým?

Můj tým je malý, tvoří ho pěti lidí. Ti jsou naprostí kouzelníci v tom, co dokážou. Na začátku jsme měli přes dvacet lidí, kteří pro organizaci pracovali. Postupem času jsem si ale uvědomila, že to není úplně nutné a že to vytváří samozřejmě vysoké náklady. Když máte víc členů týmu, potřebujete víc ubytování, jídla a tak dále.

K práci máme dost dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomoci, když potřebujeme další řidiče a podobně. Nemluvě o tom, že jsme navázali spolupráci s Národní policií a hlídkovou policií, která nám poskytuje vozidla a další ruce, kde je potřeba. Jde opravdu o to, abychom měli odborníky, kteří jsou schopní tyto problémy řešit se mnou.

Takže spolupracujete i se státními orgány?

Rozhodně bych řekla, že ano. Vláda nám usnadňuje realizaci mnoha projektů. Ale když říkám vláda, nemyslím tím nutně Kyjev. Spolupracujeme hlavně s místními samosprávami, i když hlídková policie samozřejmě sídlí v Kyjevě.

Přesto máme tendenci skutečně vyhledávat místní partnery, včetně starostů, místní správy, krajských náčelníků, vojenských náčelníků a podobných lidí. Takže se opravdu snažíme, abychom se co nejvíce zaměřili na terén a vyhnuli se byrokracii a zároveň samozřejmě chceme udržet vše legální a nadstandardní.