Nečekané drama. Jolie neohlášeně přijela na Ukrajinu, jejího řidiče zadrželi náboráři

  10:24
Americká herečka Angelina Jolie se neohlášeně objevila na Ukrajině, kde se setkala s dětmi v Chersonu na jihu země. Její návštěvu ale provázel incident. Ukrajinští vojenští náboráři zadrželi hereččina řidiče, který je záložníkem. Úřady uvedly, že s ním věc řeší. Není jasné, zda byl propuštěn.

Ukrajinští činitelé zjistili při kontrole dokladů účastníků kolony vozů, v níž byla herečka, že její ukrajinský řidič nemá platný zdravotní dokument, který by jej vylučoval z mobilizace. Náboráři ho zadrželi, aby s ním věc vyřešili. Uvedlo to Mykolajivské oblastní náborové středisko.

Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Náborové středisko odvedlo jejího řidiče. (5. listopadu 2205)
Portál Politico napsal, že středisko přikázalo muži, aby podstoupil vojenské přeškolení. Není jisté, zda tak musel učinit hned či může později. Ukrajinské úřady uvádí, že věc se stále řeší.

Na ukrajinských sociálních sítích jsou záběry Jolie před náborovou kanceláří. Mykolajivské středisko odmítlo spekulace, že se pokoušela přesvědčit úředníky, aby muže propustili.

Angelina Jolie je na Ukrajině. Herečka přijela podpořit uprchlíky

Jolie, která je ambasadorkou dětského fondu UNICEF, podle Politica neinformovala ukrajinskou vládu o svém záměru navštívit zemi sužovanou válkou s Ruskem. Navštívila hlavní město Chersonské oblasti, na které Rusové opakovaně útočí drony a dělostřelectvem ze svých pozic z levého břehu Dněpru.

Fotky ukazují, že se herečka v podzemním krytu setkala s dětmi. Měla na sobě neprůstřelnou vestu a nášivku od britské neziskové organizace Legacy of War Foundation, která se zaměřuje na pomoc civilistům během války.

Nejde o její první cestu na Ukrajinu od vypuknutí války. V roce 2022 se vydala do zdravotnického zařízení v Lvově.

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce" českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo...

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Zapáchající kaluž, žádná podestýlka, tma. Prasata žila v hrůzných podmínkách

Prasata žila v nevhodných podmínkách.

Dvě prasata, která žila v naprosto nevyhovujících podmínkách, odebrali veterináři chovatelce z Českého ráje. Zvířatům chyběla voda a podestýlka, kotec byl plný zapáchající tekutiny a nedostatečně...

6. listopadu 2025  10:41

Soud v Dozimetru přijal podmíněný trest pro Kosa. Zaplatí 12 milionů korun

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (22. září 2025)

Obvodní soud pro Prahu 9 napodruhé schválil návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa, který musí na návrh státního zástupce Adama Borguly zaplatit pokutu 12 milionů korun. K tomu dostal tříletou...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  10:31

Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Vítězství přírody nad soukromými komerčními zájmy. Tak hodnotí ochránci a ekologové středeční rozhodnutí Ústavního soudu. Zamítnutí návrhu poslanců ANO na zrušení nedávno vyhlášené chráněné krajinné...

6. listopadu 2025  10:31

Vláda Petra Fialy podá demisi, Andrej Babiš chce mít novou do konce listopadu

Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády (6. listopadu 2025)

Končící vláda premiéra Petra Fialy se sešla, aby rozhodla o své demisi. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. Teprve po demisi končící...

6. listopadu 2025  5:47,  aktualizováno  10:19

Policie zjišťuje, zda poškození na trati v Nelahozevsi způsobil úmysl, či závada

Policie kontroluje železniční přejezdy. (12. prosince 2024)

Policisté vyšetřují středeční poškození trakčního vedení na železniční trati v Nelahozevsi na Mělnicku jako podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení....

6. listopadu 2025  10:15

Šéf Sněmovny informace od tajných služeb nedostává, uvedla BIS ke zvolení Okamury

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura předsedá krátce po svém zvolení do čela Poslanecké...

Bezpečnostní informační služba (BIS) na sociální síti po zvolení lídra SPD Tomia Okamury šéfem Sněmovny uvedla, že předseda dolní komory parlamentu od zpravodajských služeb nedostává tajné informace....

6. listopadu 2025  10:08

Holešovice ztrácejí trpělivost s bezdomovci. Čižinský viní magistrát

Na ulici. Těch, kdo nemají domov, je v metropoli až 5000. Stahují se k centrům...

Starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (Praha sobě) přibývají na sociální síti stížnosti obyvatel na zdejší pobočku Armády spásy (AS). Podle nich v okolí přibývá lidí bez domova, kteří na ulici dělají...

6. listopadu 2025

VIDEO: Súdánští beduíni sestřelili vojenský iljušin. Na palubě byli Rusové

Beduíni v Súdánu sestřelili vojenský iljušin. Na palubě byli Rusové

Alláhu akbar! Vlnu nepokryté radosti mezi súdánskými povstalci vyvolal pád vojenského transportního letounu Il-76, který se jim povedlo sestřelit na jihu občanskou válkou zmítané země. Stroj údajně...

6. listopadu 2025  9:50

Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Skladatel a producent Moby

Po sedmnácti letech se do Česka vrátí pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu. Dalším headlinerem Colours of Ostrava 2026 bude Moby. Společně...

6. listopadu 2025  9:37

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

6. listopadu 2025  9:09

Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa

Letadlo z německého Frankfurtu zachycené za letu s pozadím Měsíce blízko...

Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360...

6. listopadu 2025  9:05

