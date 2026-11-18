„Výměnné procesy se musí odehrávat na základě transparentních kritérií. Co se týče počtu - konečné číslo ještě není, ale hovoří se o více než 1000. To právě nyní projednáváme s ruskou stranou,“ napsal Lubinec na telegramu. Ukrajina podle něj trvá na tom, aby při výměně dostali přednost vážně nemocní, ženy a ti, kteří jsou v ruském zajetí nejdéle.
|
Ukrajinci škrtí Krym ze všech stran, bombardují mosty na „silnici smrti“
Ombudsman rovněž uvedl, že mimoto se vedou samostatná jednání ohledně návratu civilistů, a poznamenal, že o tom hovořil na setkání s první dámou USA Melanií Trumpovou. Z iniciativy Trumpové se v souvislosti s příměřím v ukrajinských Oleškách, které zprostředkovala, 5. listopadu v Bílém domě setkali Lubinec a ukrajinský mírový vyjednavač Davyd Arachamija s ruským zmocněncem Kirillem Dmitrijevem a ombudsmankou Janou Lantratovovou.
„Pokud jde o návrat dětí - i v této věci jde o proces zprostředkovaný první dámou USA. K dnešnímu dni máme potvrzeno 20 651 deportovaných nebo násilně přesídlených dětí. Tyto seznamy předáváme americké straně,“ uvedl Lubinec s odkazem na ukrajinské děti, které ruské síly odvážejí z okupovaných území na Ukrajině do Ruska.
|
ANALÝZA: Putin chtěl být jako Stalin. Po zničení mostu na Krym je za šaška
Rozsáhlá výměna zajatců byla podle médií jediným hmatatelným výsledkem nejnovějších jednání zástupců Ukrajiny a Ruska zprostředkovaných USA, která se odehrála minulý týden ve Spojených arabských emirátech. Ruský generál Alexandr Zorin už po jednání řekl, že se výměna bude na každé straně týkat více než 1000 lidí a že by se mohla odehrát v příštích dvou až třech týdnech. Podle zvláštního amerického vyslance Jareda Kushnera, který se jednání účastnil za americkou stranu, má jít o největší výměnu od února 2022, kdy Rusko na rozkaz prezidenta Vladimira Putina otevřeně vojensky napadlo Ukrajinu.
Situace na frontě
Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v pravidelném večerním videoposelství označil ukrajinské pozice na frontě za silné. Jako příklad zmínil pokračující obranu měst Dobropillja a Kosťantynivka v Doněcké oblasti, která se ruská invazní vojska snaží dobýt.
„Přestože se Rusové velmi intenzivně pokoušejí postoupit směrem k Dobropillji a Kosťantynivce, tak okupanty ničíme,“ řekl Zelenskyj.
Kosťantynivka zůstává jedním z nejintenzivnějších úseků fronty v Doněcké oblasti, napsala ruská služba stanice BBC. Boje se podle ní odehrávají na přístupech k městu i přímo v něm. Ruské síly pokračují v ofenzivě a snaží se uchytit v městské zástavbě, přičemž zároveň vyvíjejí tlak na ukrajinskou obranu z několika směrů. Intenzivní boje se odehrávají i mezi městy Dobropillja a Kramatorsk.
|
ANALÝZA: Ukrajinci udělali senzaci. Pád mostu je zlomové vítězství bitvy o Krym
Ruská armáda v posledních měsících opakovaně tvrdila, že města Dobropillja a Kosťantynivka ovládla. Ukrajina nicméně popřela, že by obě města byla pod ruskou kontrolou.