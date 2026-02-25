Ukrajina: Jak to staří generálové popletli. Válka předpovědí, které byly mimo

Lidé vzpomínají ve městě Buča na Ukrajině na padlé ukrajinské obránce u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze. (24. února 2026) | foto: Reuters

Milan Vodička
Válka na Ukrajině vstoupila do pátého roku a raději snad ani nechtějte vědět, co bude dál. Ohlédnutí za předpověďmi expertů ukazují čtyři roky předpovědí, které byly překvapivě často mimo.

„Rusy dělí deset dnů od vyčerpání, kdy nebudou mít ani muže, ani munici na pokračování útoku,“ prohlásil už po třech týdnech války vysloužilý generál Ben Hodges, který velel americkým jednotkám v Evropě, tudíž byl v praxi vlastně nejdůležitějším mužem NATO.

Není v tom sám. Pozoruhodné na tom všem je, že k těm nejvíce se mýlícím odborníkům patřili právě bývalí západní generálové, kteří by vedli vojska NATO do války, kdyby se v ní Aliance někde ve světě za jejich služby ocitla.

To, co prohlašovali, nebyly jen pouhé omyly. Ten průšvih byl v tom, že byli v hlubokém rozporu s realitou.

Ukrajina: Jak to staří generálové popletli. Válka předpovědí, které byly mimo

