Ukrajina: Jak to staří generálové popletli. Válka předpovědí, které byly mimo

„Rusy dělí deset dnů od vyčerpání, kdy nebudou mít ani muže, ani munici na pokračování útoku,“ prohlásil už po třech týdnech války vysloužilý generál Ben Hodges, který velel americkým jednotkám v Evropě, tudíž byl v praxi vlastně nejdůležitějším mužem NATO.
Není v tom sám. Pozoruhodné na tom všem je, že k těm nejvíce se mýlícím odborníkům patřili právě bývalí západní generálové, kteří by vedli vojska NATO do války, kdyby se v ní Aliance někde ve světě za jejich služby ocitla.
To, co prohlašovali, nebyly jen pouhé omyly. Ten průšvih byl v tom, že byli v hlubokém rozporu s realitou.