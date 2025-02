Na počátku února ruské vojenské účty na Telegramu informovaly o přibližně 80 FSP brýlích pro ruské operátory dronů od společnosti Skyzone Cobra, které obdrželi jako dar od ruských dobrovolnických organizací. Podle kanálu Dosje špiona došlo 4. února v Bělgorodské oblasti k prvnímu případu výbuchu improvizovaného výbušného zařízení ukrytého v brýlích, který zranil vojáka na obličeji a v oku. Následovaly další případy v Kurské, Luhanské a Doněcké oblasti.

Telegramový účet podezříval z akce ukrajinské tajné služby. Předseda výboru ruské Veřejné komory pro suverenitu Vladimir Rogov uvedl, že ruské zpravodajské služby případ vyšetřují jako sabotáž.

Ukrajinská rozvědka se neoficiálně k akci přihlásila. Jeden nejmenovaný činitel řekl portálu Politico, že HUR získala velké množství brýlí pro piloty dronů a vybavila je „funkcí dálkového odpálení“. „Poté ruští dobrovolníci v koordinaci s HUR poslali ‚výbušné‘ brýle zdarma, jako charitativní dar, jednotkám bezpilotních letounů nepřátelské armády,“ uvedl činitel.

Podle listu The New York Times Ukrajinci přiznali, že inspirací pro ně byla zářijová akce izraelských tajných služeb, které ukryly výbušná zařízení do pagerů libanonského teroristického hnutí Hizballáh. Výbuch zranil tisíce lidí a desítky zabil. Ukrajinský činitel nechtěl listu říct, kolik lidí zranily explodující brýle. Účelem útoku bylo zřejmě odradit Rusy od jejich používání.

Ruský podnikatel a podporovatel války Igor Potapov uvedl, že brýle Skyzone Cobra vyráběné v Číně jsou u ruských vojáků populární kvůli ceně. Podle něj je daroval muž jménem Romanov. Dosje špiona uvádí, že dodavatel uprchl do Istanbulu.

Není jasné, jakým způsobem přesně výbušné zařízení funguje. Dosje špiona tvrdí, že uvnitř brýlí byla nalezena výbušná látka C-4, rozbuška a baterie. Zařízení se spustí, když se v brýlích spustí chladící ventilátor.

„V čase toho bude víc,“ varoval ukrajinský činitel. Naznačil, že HUR operuje na Sibiři.