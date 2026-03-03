Patrioty docházejí, Rusku se plní kasa. Kyjev počítá cenu za Trumpův útok na Írán

Test systému protivzdušné obrany Patriot na jihu Izraele (12. dubna 2005) | foto: Getty ImagesGetty Images

Adam Hájek
  16:30
Drtivý útok na Írán sledují v Kyjevě s velmi smíšenými pocity. Ano, pro Rusko je to reputační rána. Zároveň však platí: Američané musí při sestřelování íránských raket plýtvat drahocennou municí do systémů protivzdušné obrany, kterou by jinak mohla dostat Ukrajina. A z rostoucích cen ropy bude profitovat Putinova válečná mašinerie.

Volodymyr Zelenskyj neponechal nic náhodě. Jen co v sobotu ráno začaly dopadat rakety na Teherán, jako jeden z prvních světových státníků americký a izraelský útok otevřeně pochválil. Ihned podpořil Trumpovy myšlenky na změnu režimu a zdůraznil, že Írán byl vždy spojencem Ruska.

Třetí den konfliktu dokonce těžce zkoušeným státům Perského zálivu nabídl, že pošle na Blízký východ své nejlepší experty na sestřelování íránských dronů. Stačí, když Vladimira Putina přesvědčí, aby vyhlásil měsíc trvající příměří. To je poměrně logická úvaha. Emiráty udržují s Moskvou výborné vztahy, Ukrajinci zase mají s šáhedy bohaté zkušenosti.

Ekonomika je Achillovou patou Ruska. Klíčová je cena ropy. Útok na Írán k ní přispívá, ať už přeroste v plnohodnotnou válku, nebo zůstane omezeného charakteru.

ukrajinský ekonom Serhij Fursa

Patrioty docházejí, Rusku se plní kasa. Kyjev počítá cenu za Trumpův útok na Írán

