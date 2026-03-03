Volodymyr Zelenskyj neponechal nic náhodě. Jen co v sobotu ráno začaly dopadat rakety na Teherán, jako jeden z prvních světových státníků americký a izraelský útok otevřeně pochválil. Ihned podpořil Trumpovy myšlenky na změnu režimu a zdůraznil, že Írán byl vždy spojencem Ruska.
Třetí den konfliktu dokonce těžce zkoušeným státům Perského zálivu nabídl, že pošle na Blízký východ své nejlepší experty na sestřelování íránských dronů. Stačí, když Vladimira Putina přesvědčí, aby vyhlásil měsíc trvající příměří. To je poměrně logická úvaha. Emiráty udržují s Moskvou výborné vztahy, Ukrajinci zase mají s šáhedy bohaté zkušenosti.
Ekonomika je Achillovou patou Ruska. Klíčová je cena ropy. Útok na Írán k ní přispívá, ať už přeroste v plnohodnotnou válku, nebo zůstane omezeného charakteru.