Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zaměřme se i na Evropu, znělo z Teheránu. Írán zvažoval úder na ukrajinský přístav

Jan Hron
  12:05

Fotogalerie11 Premium

Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022) | foto: Profimedia.cz

Teherán údajně zvažoval vojenský úder na ukrajinské cíle v Černém moři v reakci na ukrajinský útok na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, při kterém zemřel íránský námořník. Tvrdí to lidé obeznámení se zpravodajskými informacemi a íránským vojenským plánováním. Někteří íránští komentátoři dokonce volali po úderech na Evropu jako sponzora Ukrajiny. Jiní ale varovali, že Ukrajina je příliš silná a Írán tím riskuje reakci celého NATO.

„Jakýkoli útok na Írán s sebou vždy nese své náklady, a to platí i dnes; USA a Izrael si jsou toho velmi dobře vědomy,“ varoval po ukrajinském úderu na loď s íránskými námořníky předseda parlamentního Výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Ebrahím Azízí. „Také Ukrajina možná brzy pochopí, že Írán nenechává žádné kroky bez odpovědi.“

Pro Írán není nutně výhodné zatahovat Ukrajinu do tohoto konfliktu, a nemyslím si, že je to v zájmu Ruska.

Nicole Grajewskáodbornice na rusko-íránské vztahy

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

CzechTrade a CzechInvest se sloučí, vznikne nová agentura CzechBusiness

Generální ředitel agentury CzechTrade Rudolf Klepáček na tiskové konferenci...

Od 1. srpna se sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest do nové agentury CzechBusiness. „Nová agentura nabídne podnikatelům služby obou dosavadních subjektů na jednom místě, sloučení také přinese...

29. července 2026  12:17

Zaměřme se i na Evropu, znělo z Teheránu. Írán zvažoval úder na ukrajinský přístav

Premium
Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022)

Teherán údajně zvažoval vojenský úder na ukrajinské cíle v Černém moři v reakci na ukrajinský útok na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, při kterém zemřel íránský námořník. Tvrdí to lidé...

29. července 2026  12:05

Nehorázná krádež na hřbitově. Zloděj rozebral dvojhrob a odvezl 47 dlaždic

Hrob na jihlavském Ústředním hřbitově po nájezdu zloděje. Zůstaly na něm jen...

Nezvyklou a bezohlednou krádež řeší policisté i správa hřbitovů v Jihlavě. Neznámý pachatel rozebral rodinný dvojhrob na tamním Ústředním hřbitově a odnesl si z něj 47 kusů dlažby. Škoda se odhaduje...

29. července 2026  12:05

Z mostu nad D35 někdo házel kameny na auta, jedno i trefil. Policie hledá svědky

Policie hledá svědky, kteří mohli vidět nebo natočit, jak někdo háže z...

Lidem projíždějícím pod dálničním mostem na D35 nedaleko Olomouce hrozilo v úterý odpoledne vážné nebezpečí. Na auta totiž někdo házel kameny a beton. Policie pátrá po svědcích a prosí řidiče o...

29. července 2026  12:02

Policie hledá svědky pádu cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou, shání fotky a videa

ilustrační snímek

Policie hledá svědky nedávného zřícení cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku, při kterém se zranili dva lidé. Uvítá rovněž případné kamerové záznamy nebo fotografie z vnitřních i...

29. července 2026  11:57

V 50 letech náhle zemřel francouzský DJ Kavinsky. Nedávno zazářil na Colours

Kavinsky - festival Colours of Ostrava 2023, den druhý (20. července 2023)

Francouzský DJ Vincent Belorgey známý pod uměleckým jménem Kavinsky byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prokuraturu. Hudebník, který byl jednou z...

29. července 2026  11:56

Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko

Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...

Zbytky ohořelých stromů, záplavy popela a mezi šedí jen záblesky jiné barvy. Tak by se daly popsat některé části Španělska, které zpustošily ničivé požáry. Zkázu zachytily snímky z dronů.

29. července 2026  11:51

Lépe už bylo. Co nám může zdražit elektřinu a plyn?

Ve spolupráci
Období levných energií je u konce.

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun...

29. července 2026  11:45

Nelze rozhodovat o konci života podle jednoho návrhu zákona, kritizuje senátor

Senátor Lumír Kantor na tiskové konferenci klubu KDU-ČSL a nezávislí (29....

Senát projedná návrh novely zákona o paliativní péči od sedmnácti senátorů, který iniciovala Věra Procházková z ANO a má umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu. „Nelze rozhodovat o...

29. července 2026  11:40

„Úzkoprsý formalismus.“ Ústavní soud potvrdil advokátce Hrdé větší odměnu

Obvodní soud pro Prahu 8 pokračoval v projednání případu psychiatra Jana...

Ústavní soud dal ve středu za pravdu advokátce Lucii Hrdé, která si stěžovala na nesprávné výpočty odměn pro obhájce a zmocněnce zvlášť zranitelných obětí domácího násilí. Nově budou muset všechny...

29. července 2026  11:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nehoda čtyř aut zablokovala dálnici D6 před Prahou, škoda je půl milionu

ilustrační snímek

Dálnici D6 před Prahou zablokovala ve středu ráno nehoda čtyř aut. Neprůjezdný byl jeden jízdní pruh, tvořila se dlouhá kolona. Podle mluvčí středočeské policie Michaely Richterové nebyl při nehodě...

29. července 2026  7:41,  aktualizováno  11:35

Zkáza v Japonsku. Země sčítá škody a v troskách pátrá po pohřešovaných

Zemětřesení v Japonsku. (29. července 2026)

Rozsáhlé škody, zničené domy a pátrání po pohřešovaných. Japonsko v úterý zasáhlo zemětřesení o síle 7,1. Záchranáři dál prohledávají trosky obytných domů i poškozeného nákupního centra. Zkázu...

29. července 2026  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×