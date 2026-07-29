Teherán údajně zvažoval vojenský úder na ukrajinské cíle v Černém moři v reakci na ukrajinský útok na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, při kterém zemřel íránský námořník. Tvrdí to lidé obeznámení se zpravodajskými informacemi a íránským vojenským plánováním. Někteří íránští komentátoři dokonce volali po úderech na Evropu jako sponzora Ukrajiny. Jiní ale varovali, že Ukrajina je příliš silná a Írán tím riskuje reakci celého NATO.
„Jakýkoli útok na Írán s sebou vždy nese své náklady, a to platí i dnes; USA a Izrael si jsou toho velmi dobře vědomy,“ varoval po ukrajinském úderu na loď s íránskými námořníky předseda parlamentního Výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Ebrahím Azízí. „Také Ukrajina možná brzy pochopí, že Írán nenechává žádné kroky bez odpovědi.“
Pro Írán není nutně výhodné zatahovat Ukrajinu do tohoto konfliktu, a nemyslím si, že je to v zájmu Ruska.
Nicole Grajewskáodbornice na rusko-íránské vztahy