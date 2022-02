Stačí jeden omyl. Kvůli Ukrajině může začít širší konflikt, varují analytici

Představitelé USA i NATO opakovaně prohlásili, že jejich vojáci na Ukrajinu nevstoupí, ať se stane cokoliv. Pentagon pak v sobotu oznámil, že kvůli narůstajícímu napětí v zemi stahuje i svou Národní gardu, jejíž příslušníci tam od listopadu působili jako vojenští poradci.

„Když po sobě začnou střílet Američané a Rusko, je to světová válka,“ uvedl v minulém týdnu americký prezident Joe Biden.

Shromažďování ruských jednotek v Bělorusku a rozmístění ruských námořních sil v Černém moři, na které NATO odpovědělo posílením své přítomnosti ve východním křídle Aliance, ale podle expertů znamená, že se v těsné blízkosti nachází mnohem více vojenské techniky než obvykle. A s větší blízkostí přichází také větší nebezpečí nehod a přešlapů.

„Riziko, že se něco pokazí, například srážkou ve vzduchu či tím, že některého Rusa nebo Američana bude svrbět prst na spoušti, může věci opravdu rychle eskalovat,“ uvedl Danny Sjursen, šéf analytické společnosti Eisenhower Media Network a někdejší major americké armády.

„V případě nehod a špatných odhadů se může situace rychle vymknout kontrole. Zemře americký pilot a co teď? Neříkám, že to nutně znamená jadernou válku, ale rozhodně to věci eskaluje,“ dodal pro The Guardian.

Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v neděli stanici CBS řekl, že USA jsou transparentní ohledně rozmístění svých sil v Rumunsku a Polsku nebo svých námořních cvičeních ve Středozemním moři a Pobaltí právě s cílem „vyhnout se chybnému odhadu či eskalaci“.

„Také tím ale chceme Rusku vyslat vzkaz, že budeme bránit každý centimetr území NATO. Myslím, že Rusko tomu plně rozumí,“ uvedl.

Vyřazení GPS může způsobit střet plavidel

Nad Baltským či Černým mořem se dříve odehrálo již několik blízkých setkání. Americké stíhačky například v únoru vyrazily k ruským letounům operujícím v blízkosti vzdušného prostoru NATO, britská a norská letadla pak vzlétla kvůli ruským strojům mířícím do Severního moře.

Zatímco Rusko od neděle pořádá v Černém moři rozsáhlé námořní cvičení, jehož součástí bude i ostrá střelba, NATO se zdržuje mimo jeho bezprostřední blízkost a buduje svou přítomnost ve Středozemním moři.

„Pokud se NATO rozhodne projet Bosporem, ať už kvůli demonstraci síly nebo kvůli ochraně námořní obchodní dopravy, riziko se znovu zvýší,“ varovala analytička Elisabeth Brawová z amerického think-tanku AEI.

Nebezpečí podle ní může narůst také v souvislosti s tím, že Rusové zřejmě používají takzvaný „GPS spoofing“ neboli inteligentní formu rušení, která dokáže zmást navigační vybavení jiných plavidel. Těm pak mohou zařízení GPS ukazovat, že jsou jinde či dokonce na pevnině.

„Zvyšuje to rizika pro plavidla v Černém moři. Měli bychom mít na paměti, že není tak velké a je přeplněné. V Černém moři je obrovská lodní aktivita, takže všechna plavidla čelí riziku, že nebudou mít GPS,“ říká Brawová.

První linie čelí enormnímu tlaku

K nervozitě podle expertů přispěl i přesun jednotek z ruského Dálného východu do Běloruska. „Nejbližší výcvikové oblasti v Bělorusku jsou 150 až 200 km od Vilniusu či Varšavy. Taková pozice ruských sil tu ještě nebyla,“ řekl Kristjan Mäe z estonského ministerstva obrany.

K bezprecedentním situacím vedla již na podzim uprchlická krize na polsko-běloruské hranici, kde se odehrálo několik střetnutí mezi jednotkami na obou stranách. Varšava si například stěžovala, že běloruští pohraničníci zahájili palbu proti jejím vojákům.

„Musíme si uvědomit, že lidé, kteří jsou v první linii, jsou mladí muži a ženy, kteří čelí obrovské odpovědnosti. Ano, existuje řetězec velení, ale pokud dojde k nějaké provokaci nebo agresi, úmyslné nebo neúmyslné, která je namířena proti nim, pak musí reagovat,“ uvedla Brawová.

„Dva největší státy světa s jadernými zbraněmi se vrátily na pokraj konfliktu přesně šedesát let od kubánské krize. Rizika špatného odhadu a špatné komunikace mohou potenciálně zatáhnout širší Evropu do zničující války. Dialog je zcela zásadní,“ varoval analytik Sahil Shah z londýnského think-tanku European Leadership Network.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic několik desítek tisíc vojáků a vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.

Server Politico s odvoláním na zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout. V obavě z ruské invaze v pátek vyzvaly USA, Británie, Nizozemsko, Lotyšsko, Estonsko a Japonsko své občany, aby Ukrajinu opustili. Později se k výzvě připojily i další země.