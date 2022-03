Hrdinný poručík Charčenko. Plány Rusů na blitzkrieg rozbil jediný voják

Mělo to být jako úder dýkou přímo na srdce. Teprve zpětně je vidět, co bylo v sázce: Charčenkova jednotka zarazila Rusům pokus přeskočit celou ukrajinskou obranu, provést vzdušný výsadek na letišti u dveří Kyjeva, pak vjet do města a šokovat Ukrajince i svět akcí srovnatelnou s tím, když německý wehrmacht v roce 1940 z chodu spláchl Francii.