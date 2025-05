Hřbitovy velkých ukrajinských měst se plní, doporučuje se je nakupovat dopředu

„Máme šest hřbitovů. Z těch šesti je pět zavřených. To znamená, že na nich nejsou žádná volná hrobová místa,“ řekl majitel pohřebního ústavu působícího na okraji Kyjeva Ihor Sereda. Situace je podle RFE/RL o něco lepší mimo města, kde je k dispozici více pozemků pro rozšíření hřbitovů, ale v Kyjevě a dalších velkých městech bývá zvětšení pohřebišť složitější, jelikož hřbitovy často obklopují soukromé pozemky.

Kvůli vysoké poptávce enormně vyskočily také ceny, které pozůstalí platí za pochování svých blízkých, píše dále stanice s odvoláním na Seredu. Před válkou podle něj pohřby stály v přepočtu kolem 4500 korun, nyní za ně Ukrajinci v regionu platí kolem 8000 korun. Rodinám nezřídka vypomáhají místní úřady nebo vojenské komisariáty, ale i tak jsou pro ně náklady vysoké, zejména ve městech, dodalo RFE/RL.

Nedostatek prostoru na hřbitovech a vysoká poptávka vedly podle stanice některé Ukrajince k tomu, aby si předem koupili hrobová místa a náhrobky, aby se ochránili před dalším zdražováním a obtížemi s pořízením hrobu.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už déle než tři roky. Kyjev vlastní vojenské ztráty zveřejňuje zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru řekl, že od začátku ruské invaze do jeho země v únoru 2022 padlo přes 46 tisíc ukrajinských vojáků. List The New York Times (NYT) v lednu upozornil na statistiky z portálů Lostarmour.info a UALosses.org, které uvádějí počet padlých ukrajinských vojáků kolem 70 tisíc.

Kvůli bojům ale umírají i civilisté. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) před několika dny uvedla, že duben byl z hlediska počtu zabitých civilistů na Ukrajině nejhorší od loňského září. Organizace potvrdila nejméně 209 zabitých civilistů, přičemž 97 procent obětí eviduje na území ovládaném Kyjevem, na které útočí Rusko. Celkem od začátku ruské invaze potvrdila OSN 13 134 zabitých civilistů na Ukrajině. Z nich 10 449 eviduje na Kyjevem kontrolovaném území a 2685 na Rusy okupované části Ukrajiny. Mise zároveň upozorňuje, že skutečný počet obětí bude pravděpodobně výrazně vyšší.

Rusko vlastní ztráty nezveřejňuje vůbec. Ruská služba stanice BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje, ale na začátku května uvedla, že ve válce padlo hodně přes sto tisíc ruských vojáků. Stanice upozorňuje, že skutečný počet zabitých ruských vojáků je vyšší, neboť bilance zahrnuje pouze padlé, které média identifikovala z otevřených zdrojů.