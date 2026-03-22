Na kyjevské předměstí Osokorky padá tma a v malé tělocvičně skrčené mezi paneláky se rozléhá pleskání bosých nohou. Po modro-žluté žíněnce víří pětadvacet dětí, dobrou polovinu tvoří holky.
Začíná zahřívací kolečko. Hop! Trenér tleskne a děcka na povel vyskočí do vzduchu. Hop! Hop! Hop! A pozadu! A do strany! Zvedat nohy!
Kdo povede strečink? Hlásí se copatá holčička se sveřepým výrazem. Krouží rukama, hlavou, pánví, ostatní děti rozestavené do kruhu poctivě opakují. Jde se na posilování: deset kliků, sklapovačky, angličáky. Výskok do rozpažení, hned do kleku a výpad nohou. „Srovnat se! Hop! Kryt proti výpadu… a protiútok! Hop!“ povzbuzuje holohlavý trenér.
„Od Turků zápas, od Řeků techniky úderu. Všechno to spojili do jednoho celku – kozáckého souboje. A ten se stal prototypem moderního MMA.“