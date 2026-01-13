O něco dříve parlament podpořil odvolání Šmyhala z vedení resortu obrany, podle webu Ukrajinska pravda pro to hlasovalo 265 poslanců. Pro jeho nástup na nové ministerstvo se poté podle jiné zprávy stejného webu později vyjádřilo 210 zákonodárců, proti byli čtyři, 33 se zdrželo hlasování a dalších 44 nehlasovalo.
Šmyhala na začátku ledna navrhl do čela ministerstva energetiky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Práci Šmyhala na ministerstvu obrany země, která se brání ozbrojené agresi Ruska, tehdy označil za systematickou a prohlásil, že ukrajinský energetický sektor právě teď potřebuje takový přístup.
O den dříve hlava státu navrhla, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.
Zelenskyj navrhované změny odůvodnil slovy, že státní instituce loni dosáhly dobrých výsledků, které je třeba vylepšit, ale existovaly i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce.
Ukrajinou loni otřáslo vyšetřování korupčního skandálu v energetice, kdy úřady obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého prezidentova spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.
Kauza stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka, jenž byl v čele ministerstva energetiky před Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.
Šmyhal ministerstvo obrany vedl od loňského léta. Před tím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková.