Ukrajinský protikorupční úřad zatkl bývalého ministra při pokusu opustit zemi

Autor: ,
  13:02
Ukrajinský protikorupční úřad (NABU) v neděli oznámil zatčení bývalého ministra energetiky Hermana Haluščenka. Parlament loni v listopadu Haluščenka odvolal z postu ministra spravedlnosti, který tehdy zastával, v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem v energetickém sektoru. Haluščenko byl zatčen při pokusu opustit zemi.
Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky,...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský ministr energetiky Herman...
Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)
Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku je ukrajinský...
16 fotografií

„Detektivové NABU dnes v rámci operace Midas zatkli bývalého ministra energetiky při překračování hranic země,“ uvedl podle AFP úřad v nedělním prohlášení s odkazem na korupční skandál, který loni otřásl Ukrajinou.

Úřady už v kauze obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí. Kauza v listopadu stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Haluščenka, jenž byl v čele ministerstva energetiky před Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.

Zelenského parťák tuneloval miliardy na obranu elektráren. A Ukrajinci mrznou

Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Skandál vyvolal hněv veřejnosti v době rozsáhlých výpadků elektřiny způsobených ruskými útoky.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo 250 tisíc lidí

Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)

250 tisíc lidí v sobotu přišlo v Mnichově na demonstraci proti íránskému režimu. Původně bylo nahlášeno 100 tisíc účastníků. Protest se koná na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, na níž...

14. února 2026  16:01,  aktualizováno  15. 2. 13:18

Chybí mu slušnost, odsoudil Obama Trumpem sdílené „opičí“ video

Od odchodu z Bílého domu byl Obama často nucen hájit své politické dědictví...

Bývalý americký prezident Barack Obama kritizoval nedostatek slušnosti a studu v americké politice v první reakci na video sdílené nynějším šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na sociálních sítích,...

15. února 2026  13:06

Ukrajinský protikorupční úřad zatkl bývalého ministra při pokusu opustit zemi

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Ukrajinský protikorupční úřad (NABU) v neděli oznámil zatčení bývalého ministra energetiky Hermana Haluščenka. Parlament loni v listopadu Haluščenka odvolal z postu ministra spravedlnosti, který...

15. února 2026  13:02

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:41

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní...

15. února 2026  12:08,  aktualizováno  12:31

Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

Tomio Okamura komentoval situaci kolem Petra Macinky a Petra Pavla. (28. ledna...

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se zastal ministra zahraničí Petra Macinky po jeho rozepři se spolu diskutujícími na Mnichovské bezpečností konferenci. Šéf SPD v pořadu Partie Terezie Tománkové na...

15. února 2026  11:49,  aktualizováno  12:29

Konec zdánlivého klidu? Izraelské údery v Gaze zabily nejméně devět lidí

Pozůstalí během pohřbu Palestinců zabitých během nočního izraelského útoku v...

Izraelské údery v Pásmu Gazy v neděli zabily nejméně devět Palestinců, informovala agentura Reuters s odvoláním na tamní zdravotníky. Podle agentury AFP, která se odvolává na tamní civilní ochranu,...

15. února 2026  12:20

Zemřelo poslední české „Wintonovo dítě“. Zuzaně Marešové bylo 94 let

Wintonovy děti se podepsaly na zeď v ČD Lounge. Na snímku Zuzana Marešová. (11....

Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi. V Česku...

15. února 2026  11:33

Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek

Zaplněný žďárský depozit tabulek SPZ z aut, dočasně vyřazených z provozu,...

Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...

15. února 2026  11:07

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou

Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou

Ministr zahraničí Petr Macinka si na Mnichovské bezpečnostní konferenci stěžoval, že Evropská unie není založena na přímé demokracii a občané si tak podle něj nemohou zvolit zástupce v Evropské...

15. února 2026  9:25,  aktualizováno 

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Boris Šťastný si dovede představit olympiádu v Česku, chce o tom mluvit se Slováky

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Ministr pro sport Boris Šťastný si dovede představit, že by Česko pořádalo olympijské hry. Nemá obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice. Dala by se podle něj využít existující...

15. února 2026  10:44

Nealkoholická vína dobývají svět, tradiční vinaři ale stále hledají cestu i chuť

ilustrační snímek

Ještě nedávno budila posměch, dnes přitahují investice i nové zákazníky. Nealkoholická vína se z okrajové kuriozity mění v rychle rostoucí segment nápojového trhu. Změna životního stylu a klesající...

15. února 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.