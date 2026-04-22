„I měděné dráty jsou z Číny.“ Hacker nachytal ruské úředníky, řešili výrobu dronů

Autor:
  8:31
V Rusku se to prostě nevyrábí. Právě k tomuto závěru dochází podle ukrajinského vtipálka Jevgenije Volnova úředníci ruského ministerstva průmyslu a obchodu. Když se totiž naboural do jejich uzavřené videokonference, řešili zrovna, kde vzít součástky nutné pro výrobu dronů. Ty jsou v posledních letech nedílnou součástí ruské války na Ukrajině. Volnov se do debaty vmísil a vulgárně Rusy upozornil, že by si měli dávat pozor. „Ty, plešoune, v první řadě,“ vzkázal šéfovi odboru bezpilotních systémů.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud vezmeme jen elektrické součástky, tak u nás vždy jde o 90 procent zahraničních surovin. V Rusku se to prostě nevyrábí,“ říká jedna z účastnic schůzky a stěžuje si, že třeba i měděné dráty musejí Rusové kupovat v Číně, a ptá se na „povolený podíl“ neruských surovin v dronech.

Afričanky se nechaly nalákat na práci v Rusku, skončily v továrně na drony.
Afričanky se nechaly nalákat na práci v Rusku, skončily v továrně na drony.
Afričanky se nechaly nalákat na práci v Rusku, skončily v továrně na drony.
13 fotografií

„Už i plast je čínský, že? Protože ruský plast neexistuje,“ zazní také, než se do hovoru vmísí prankster Volnov. Úředníkům vulgárně vynadá s tím, že je všechny natočil, a měli by si tak dávat pozor. „Ty, plešoune, v první řadě,“ řekne muži, jímž je podle telegramového kanálu Astra vedoucí ministerského odboru bezpilotních systémů a robotiky Alexej Serďjuk.

Ten následně požádá o ukončení videokonference, během které si na obrazovce promítali i technické detaily různých typů dronů. Kromě něj na schůzi seděli i další zaměstnanci ministerstva průmyslu a ministerstva obrany a lidé napojení na firmy ruského vojensko-průmyslového komplexu.

Svůj kousek Volnov poté komentuje i na Telegramu . „Vaše ‚uzavřená‘ porada k výrobě bezpilotních letounů proběhla velmi produktivně. Pro nás,“ píše. Vzkazuje také, že se ruští úředníci mohou snažit, jak chtějí, ale nejsou výrobci, pouzí překupníci.

„Sami jste na schůzi přiznali: bez Číny u vás nic nelétá. A ministerstvo průmyslu a obchodu nadále požaduje nemožné a tlačí na ‚náhradu dovozu‘, která ve skutečnosti neexistuje. (...) Každého z vás máme na mušce. Schováváte data v (systému) GISP? Doufáte v ochranu? Marně. Jsme už hluboko ve vaší kuchyni,“ varuje je.

„To je teprve začátek, paraziti. Dál to bude mnohem zajímavější. Překvapení se mohou objevit zcela nečekaně. Brzy se uvidíme,“ končí Volnov svůj vzkaz.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

"I měděné dráty jsou z Číny." Hacker nachytal ruské úředníky, řešili výrobu dronů

