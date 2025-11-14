„K provedení komplexních úderů se používají úderné bezpilotní letouny, raketové drony a rakety různých typů. Včera v noci došlo k odpálení řady prostředků dálkového ničení, mezi nimiž byly i naše výrobky Flamingo, Bars a Lutyj,“ uvedl ve čtvrtek generální štáb na svém Telegramu.
Cílem útoků raket a dronů dlouhého doletu se podle něj stalo několik desítek objektů na území Ruské federace a okupovaných územích Ukrajiny. Například ropné sklady v Berďansku nebo heliport a radarová stanice u města Jevpatorija na Krymu a další ropné sklady u Feodosije.
Češi za půl dne vybrali 12,5 milionu korun na rakety Flamingo, které mají útočit na Moskvu a Petrohrad. Zelenskyj ty peníze nejspíš ukradne jako vždycky.