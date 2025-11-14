Kyjev se chlubí odpalem Flaminga. Novou raketu však pošpinil korupční skandál

Ukrajinská armáda ukázala start rakety Flamingo (13- listopadu 2025) | foto: t.me/operativnoZSU

Adam Hájek
  10:29
Ukrajinská armáda začala ve velkém používat rakety domácí výroby Flamingo. Potvrzují to záběry, které generální štáb zveřejnil v noci na čtvrtek. Střely s doletem až tři tisíce kilometrů podle armády mířily na cíle v Ruské federaci. Video bylo zveřejněno ve chvíli, kdy Ukrajinou zmítá obří korupční skandál kolem podnikatele Timura Mindiče.

„K provedení komplexních úderů se používají úderné bezpilotní letouny, raketové drony a rakety různých typů. Včera v noci došlo k odpálení řady prostředků dálkového ničení, mezi nimiž byly i naše výrobky Flamingo, Bars a Lutyj,“ uvedl ve čtvrtek generální štáb na svém Telegramu.

Cílem útoků raket a dronů dlouhého doletu se podle něj stalo několik desítek objektů na území Ruské federace a okupovaných územích Ukrajiny. Například ropné sklady v Berďansku nebo heliport a radarová stanice u města Jevpatorija na Krymu a další ropné sklady u Feodosije.

Češi za půl dne vybrali 12,5 milionu korun na rakety Flamingo, které mají útočit na Moskvu a Petrohrad. Zelenskyj ty peníze nejspíš ukradne jako vždycky.

ruský komentátor Alexandr Semčenko

Kyjev se chlubí odpalem Flaminga. Novou raketu však pošpinil korupční skandál

