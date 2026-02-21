„Pokud ukrajinský prezident (Volodymyr Zelenskyj) v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko, požádám příslušné slovenské společnosti, aby ve stejný den ukončily nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu,“ napsal Fico na svůj Facebook. „Jen v lednu 2026 byly tyto nouzové dodávky potřebné ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než v celém roce 2025,“ dodal.
Premiér uvedl, že „Slovensko pomáhá Ukrajině od začátku války“, přijalo přibližně 180 000 Ukrajinců, poskytuje humanitární pomoc a organizuje jednání. „Pro Ukrajinu děláme podstatně více než některé jiné země,“ zdůraznil Fico, podle nějž „ukrajinský prezident odmítá pochopit náš mírový přístup a zachází se Slovenskem zlovolně za to, že nepodporuje válku.“
Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily
„Nejprve zastavil dodávky plynu na Slovensko, což nám způsobilo ztráty ve výši 500 milionů eur ročně. Nyní zastavil dodávky ropy, což nám způsobuje další ztráty a logistické potíže,“ vyčetl Fico Zelenskému.
Slovenský premiér dále dodal, že „vzhledem k nepřijatelnému chování prezidenta Zelenského vůči Slovensku jako nepřátelskému státu“ považuje za správné, že Slovensko se nezapojilo do nejnovější evropské vojenské půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur.