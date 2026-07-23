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Zelenskyj má problém, Fedorov ho drtí v průzkumech. Lidé už v něm vidí prezidenta

Adam Hájek
  12:02

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Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (17. července 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sice vyměnil velitele ozbrojených sil, ale v ulicích velkých měst se demonstruje dál. Jenže pokud by znovu vyslyšel volání ulice a odvolaného mistra obrany Mychajla Fedorova vrátil do funkce, byla by to pro něj politická porážka. Už teď někteří Fedorova tipují na budoucího prezidenta.

Dokazují to první průzkumy provedené od začátku studentských protestů na Fedorovovu podporu. Důvěra v pětatřicetiletého hlasatele dronifikace války během nich vzrostla o třicet bodů na 65 procent a překonala i důvěru v Zelenského.

Lépe je na tom jen válečný hrdina Valerij Zalužnyj, který domácí politické intriky sleduje z velvyslanectví v Británii. Zelenskyj je s 59 procenty až na čtvrtém místě, ale jeho hodnocení zůstává stabilní. Před něj se vmáčkl bývalý šéf vojenské rozvědky HUR a nynější šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov (62 procent).

S odvoláním Fedorova podle sondy agentury Rating Group nesouhlasilo 72 procent respondentů, pro bylo pět procent a 17 procent uvedlo, že je jim to jedno.

Historie, kádrová politika a praxe jako by pro nás neplatily. Chováme se tak, jako bychom nechtěli vyhrát válku, ale volby.

Vitalij Portnikovukrjainský komentátor

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