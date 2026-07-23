Dokazují to první průzkumy provedené od začátku studentských protestů na Fedorovovu podporu. Důvěra v pětatřicetiletého hlasatele dronifikace války během nich vzrostla o třicet bodů na 65 procent a překonala i důvěru v Zelenského.
Lépe je na tom jen válečný hrdina Valerij Zalužnyj, který domácí politické intriky sleduje z velvyslanectví v Británii. Zelenskyj je s 59 procenty až na čtvrtém místě, ale jeho hodnocení zůstává stabilní. Před něj se vmáčkl bývalý šéf vojenské rozvědky HUR a nynější šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov (62 procent).
S odvoláním Fedorova podle sondy agentury Rating Group nesouhlasilo 72 procent respondentů, pro bylo pět procent a 17 procent uvedlo, že je jim to jedno.
Historie, kádrová politika a praxe jako by pro nás neplatily. Chováme se tak, jako bychom nechtěli vyhrát válku, ale volby.