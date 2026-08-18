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Propuštěný ministr vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině. Mluví o krizi vládnutí

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  22:03
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov (11. května 2026)

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov (11. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Generální tajemník Mark Rutte spolu s ukrajinským ministrem obrany Fedorovem na...
Generální tajemník Mark Rutte spolu s ukrajinským ministrem obrany Fedorovem na...
Generální tajemník Mark Rutte spolu s ukrajinským ministrem obrany Fedorovem na...
Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov během zasedání ukrajinského...
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Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země podle něj čelí krizi vládnutí. Kritizoval také korupci během nynější války.

„Musíme odpovědět na základní otázku: jak má fungovat stát, pokud válka trvá roky? A na další otázku: a co když válka bude pokračovat ještě rok, dva, tři? Může mít Rusko fakticky získat právo rozhodovat, kdy si Ukrajinci znovu budou moci vybrat svou vládu? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Demokracie nesmí být rukojmím Ruska,“ řekl Fedorov podle serveru Ukrajinska pravda.

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„Musíme najít legální, bezpečný a realistický mechanismus, který Ukrajině umožní obnovit plnohodnotný demokratický proces i tváří v tvář vleklé válce,“ dodal podle portálu RBK-Ukrajina.

Fedorov ve svém prohlášení varoval, že „je zvláště nebezpečné, když společnost získává dojem, že hlavním kritériem pro jmenování člověka není jeho profesionalita, ani výsledky, ani schopnost měnit zemi, ale osobní loajalita k systému“. Takovým způsobem podle něj nemůže fungovat moderní stát, a tím spíše země, která bojuje o svou existenci.

Fedorovovo vystoupení následovalo poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil parlamentu návrh jmenovat ministrem obrany Jevhena Chmaru, šéfa tajné služby, kterého minulý měsíc dočasně pověřil vést resort obrany. Hlasovat by měli poslanci ve středu.

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Fedorov o křeslo přišel při červencové změně vlády. Tento krok vyvolal v Kyjevě i dalších ukrajinských městech veřejné protesty, vzácné v době války s Ruskem. Fedorov se těšil oblibě jako reformátor, usilující o transparentnost při obranných zakázkách a prosazující, aby místo lidí bojovaly raději drony.

Zelenskyj před změnou vlády podle médií poslancům vysvětloval, že hodlá Fedorova vyměnit kvůli ustavičným sporům mezi ministrem a hlavním velitelem ozbrojených sil, generálem Oleksandrem Syrským, a že hodlá do čela obrany navrhnout dosavadního ministra vnitra Ihora Klymenka, aby nastolil pořádek v mobilizačním systému.

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Zřejmě pod vlivem protestů a politické krize Zelenskyj po čase Syrského odvolal, Klymenka přesunul do funkce tajemníka bezpečnostní rady a Fedorovovi nabídl různé funkce, včetně místopředsedy nové vlády premiéra Serhije Koreckého.

Fedorov ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě kromě návratu do čela obrany, protože žádná z jiných funkcí nedisponuje skutečnými pravomocemi, umožňujícími bojovat proti korupci, dokončit transformaci armády a přiblížit vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku.

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