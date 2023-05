Stačí jen čtyři měsíce výcviku. USA přestává vadit export F-16 na Ukrajinu

Nejmenovaní američtí činitelé řekli CNN, že Bidenova administrativa se nechystá poslat na Ukrajinu F-16 ze svých vlastních zásob, ale je připravena schválit jejich vývoz spojenci. Američtí úředníci nicméně údajně zatím nemají na stole žádnou formální žádost třetí strany.

USA musejí předání spojeneckých letadel dalšímu státu schvalovat kvůli citlivé americké vojenské technologii.

Na otázku portálu Politico, zda by Pentagon souhlasil s udělením souhlasu spojencům, mluvčí amerického ministerstva obrany odkázal na vyjádření nejmenovaného činitele ministerstva, který údajně prohlásil „nejsme proti“.

USA se ocitly pod velkým tlakem ze strany spojenců poté, co Británie a Nizozemsko oznámily, že pracují na vytvoření mezinárodní koalice, která si klade za cíl pomoci Ukrajině F-16 získat a naučit ukrajinské piloty tyto stroje ovládat. Na Bidenovu administrativu ohledně poskytnutí stíhaček naléhá i skupina zákonodárců z obou stran amerického politického spektra.

List The Guardian podotýká, že Washington kvůli své neochotě uvažovat o dodávkách stíhaček F-16 riskuje otevřenou roztržku s evropskými spojenci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj pravděpodobně nadnese toto téma na summitu G7 v Japonsku, ale bude si dávat pozor, aby Bidena neuvedl veřejně do rozpaků. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby uvedl, že téma stíhaček by se mohlo probírat na okraj třídenního summitu

Americký prezident se stavěl proti poskytnutí letounů s tím, že bude trvat několik měsíců, než se s nimi Ukrajinci naučí. Též se obával možné eskalace konfliktu. Kyjev jej ubezpečuje, že stíhačky použije jen na ukrajinském území okupovaném Ruskem, nikoliv na ruském teritoriu. A navíc se ukazuje, že Ukrajinci by si pilotování strojů osvojili rychle.

Čtyři měsíce na výcvik

Interní dokument amerického vojenského letectva (USAF) uvádí, že ukrajinští piloti se mohou s F-16 naučit už za čtyři měsíce, tedy za mnohem kratší dobu, než jakou dosud uváděl jako nutnou Pentagon.

Dokument získaný portálem Yahoo News vznikl na základně USAF v Arizoně, kde výcvikem procházeli dva ukrajinští vojenští piloti. Ti dosud měli zkušenosti se stíhačkami sovětské konstrukce MiG-29 a Su-27, ale nikdy nelétali s F-16, ani nepodstoupili výcvik na tomto stroji.

Na základně je s touto stíhačkou jen krátce seznámili, a pak jim nabídli „vyzkoušet si“ ji na leteckém simulátoru. Ukrajinští piloti tak ve virtuální realitě na simulátoru „absolvovali“ devět misí a „nalétali“ celkem 11,5 hodiny.

Počínání Ukrajinců vyhodnocovali čtyři zkušení američtí piloti, sloužící jako instruktoři. Dospěli k závěru, že ukrajinští piloti jsou schopni si celkem úspěšně poradit i s nejsložitějšími manévry, jako je přistání s vypnutým motorem nebo útok podle parametrů zadaných během letu, a to bez výcviku na F-16 a jen po jednorázovém předvedení.

Největší potíže Ukrajincům podle instruktorů dělala složitá avionika F-16 s veškerými údaji zobrazovanými v angličtině, i když po dvou týdnech bylo patrné „výrazné zlepšení“ jazykových schopností obou pilotů. Ti také nebyli zvyklí létat ve formacích více letadel, protože jejich výcvik se stále opíral o taktiku ze sovětské éry.

Celkově komise dospěla k závěru, že čtyři měsíce výcviku by reálně mohly stačit. Tyto závěry podle Yahoo News mohou zvýšit tlak na západní spojence Ukrajiny, v prvé řadě na samotné Američany, kteří až dosud odmítali Kyjevu moderní stíhačky poskytnout.

Náměstek ministra obrany Colin Kahl v únoru řekl výboru Kongresu pro ozbrojené složky, že vycvičit ukrajinské piloty v létání se stíhačkami F-16 by trvalo rok a půl a bylo by to extrémně drahé. Kahl je podle médií nyní na odchodu z Pentagonu.

Ukrajinci doposud létají se zastaralejším sovětských vybavením. Žádají proto F-16, aby lépe stíhali modernější ruské stroje.

Podle výrobce stíhaček F-16 firmy Lockheed Martin je na světě ve službě kolem 3000 kusů těchto strojů, a to v 25 zemích včetně USA. V Evropě je mají Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Turecko, objednalo si je i Slovensko. Kyjev o ně prosí mimo jiné právě proto, že je má tolik evropských, blízkých států, aniž by je aktivně používaly.