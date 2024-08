Stíhačky F-16 Ukrajině pomohou, ale jak moc? Bude záležet na povolení z USA

Nejrozšířenější západní stroj svého druhu Bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Během více než čtyř dekád služby se stal ikonou vojenského letectva, a to nejen toho amerického. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování a svými výkony dokáže uspokojit požadavky vojenských velitelů ještě ve 21. století. Prototyp vytáhli z hangáru v prosinci 1973, premiérový let se uskutečnil v lednu 1974. Americké letectvo zařadilo první „ef-šestnáctky“ do služby v srpnu 1978 a provozuje je i po více než 45 letech, byť už je nahrazují nové, pro radary obtížně viditelné stroje F-35. Po americkém letectvu se prvním zahraničním uživatelem F-16 stal Izrael, který v roce 1980 převzal dodávku původně určenou pro svržený šáhův režim v Íránu. Izraelci se také stali prvními, kdo nový stroj nasadil do akce, když v červnu 1981 osm stíhacích bombardérů v doprovodu šesti stíhaček F-15 zničilo irácký jaderný reaktor v Osiraku. Po USA a Izraeli následovaly téměř tři desítky zemí, vedle členských států NATO to byli i další američtí spojenci jako Bahrajn, Pákistán či Jižní Korea. S téměř 5000 vyrobenými kusy patří F-16 k nejrozšířenějším letounům na světě, byť třeba letadel MiG-21 vzniklo o 7000 více.