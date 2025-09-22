VIDEO: Ukrajinští piloti ukázali, jak s F-16 sestřelují ruské rakety

Ukrajinské letectvo zveřejnilo raritní záběry svých stíhaček F-16 při sestřelování ruských raket Ch-101. Rusko v noci na sobotu vyslalo proti Ukrajině čtyřicet raket a střel a 579 dronů. Nejméně tři lidé zemřeli, desítky dalších utrpěly zranění.

Nahrávka pochází ze soboty 20. září, kdy Ruská federace zaútočila na Ukrajinu 579 drony, 23 balistickými raketami Iskander a 32 střelami Ch-101. Ukrajinská obrana sestřelila celkem 29 posledně jmenovaných raket, což byla podle vyjádření vzdušných sil zásluha především pilotů strojů F-16.

Ukrajinské stíhačky F-16 zachytily a sestřelily ruské střely Ch-101.
Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. (4. srpna 2024)
První let stealth bombardéru B-21 „Raider" doprovází v Palmdale v Kalifornii letoun F-16. (10. listopadu 2023)
V Rumunsku otevřeli nové středisko pro F-16, kde se mají cvičit i Ukrajinci. (13. listopadu 2023)
„Lví podíl na sestřelování raket Ch-101 mají ukrajinští Fighting Falcons,“ konstatovalo letectvo a přidalo poděkování zemím, které mu poslaly víceúčelové stíhací letouny 4. generace. V první řadě Dánsku, Nizozemsku, Norsku a Velké Británii.

Ch-101 je řízená střela s plochou dráhou letu typu, kterou Rusové odpalují ze strategických bombardérů Tu-95MSM a Tu-160. Dolet má až tři a půl tisíce kilometrů, cestovní rychlost se pohybuje kolem sedmi set kilometrů v hodině. Rusové ji poprvé použili v Sýrii, masového nasazení se však dočkala až na Ukrajině.

