VIDEO: Epický sestřel! Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy

„Ne, tyto záběry nevygenerovala umělá inteligence. To je skutečný ukrajinský pilot F-16 při epické likvidaci nepřátelského šahídu nad Ukrajinou. Už jsme jich sestřelili hodně,“ uvedlo ukrajinské letectvo na Facebooku.
„Pilot pro sestřel použil letecký kanon. Video je ze sociálních sítí, autor neznámý. Ale pilot je náš!“
Podle odborného leteckého portálu The Aviationist je na pozadí videa slyšet letecký kanon M61 Vulcan. Šestihlavňový rotační kanón typu Gatling střílí náboje ráže 20 mm při extrémně vysoké kadenci a už více než půl století patří k základní výbavě amerických vojenských letadel.
Sestřelování pomalu se pohybujících dronů kanonem je výrazně levnější než při použití drahých a nedostatkových raket vzduch – vzduch. Ale také výrazně riskantnější: pilot se pohybuje ve velmi malé výšce, zasahuje proti relativně pomalému cíli. Při sebemenší chybě může snadno dojít ke ztrátě letounu a jeho pilota.
Ukrajinské letectvo americké víceúčelové stíhačky F-16 dostalo od Norska, Dánska, Nizozemska a Belgie. Dosud přišlo o čtyři kusy, z toho tři stroje ztratilo během dronových útoků. Ve třech případech pilot nepřežil. Do začátku letošního roku ukrajinští piloti F-16 sestřelili asi tisíc ruských dronů a střel s plochou dráhou letu.