„Historický okamžik“. Ukrajina oficiálně zahájila rozhovory o přistoupení k EU

„Silná Ukrajina není možná bez Evropské unie. Silná EU není možná bez Ukrajiny,“ prohlásil Šmyhal, jehož země se už třetím rokem brání ozbrojené ruské agresi. Kyjev na konferenci zastupuje místopředsedkyně ukrajinské vlády Olha Stefanišynová. I ona ještě před zahájením konference zdůraznila, že Ukrajina bude i nadále pokračovat v reformách.

Po konferenci začne takzvaný screening, tedy posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami, ten by mohl podle Stefanišynové trvat do konce letošního roku. Následně začnou samotná jednání o jednotlivých kapitolách.

„Před dvěma lety, 23. června 2022, Evropská unie oznámila, že bude stát při Ukrajině tak dlouho, jak to bude potřeba. Toto je splnění prvního slibu,“ řekla novinářům před začátkem konference Stefanišynová. S Budapeští, která se k mnohým krokům týkajícím se Ukrajiny staví odmítavě, vede podle ní Kyjev bilaterální dialog. „Doufám, že tento dialog povede k neblokování dalších rozhodnutí Maďarskem,“ dodal místopředsedkyně ukrajinské vlády.

Za historický okamžik označil dnešní den i předseda Evropské rady Charles Michel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve uvedl, že se Ukrajina vrací do Evropy, kam po staletí patří.

Za dobrou zprávu pro lidi na Ukrajině, v Moldavsku a v celé Evropské unii označila start přístupových rozhovorů také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Mezivládní konference s Moldavskem začne v úterý později odpoledne.

„Dnes jsme svědky historického okamžiku. V návaznosti na rozhodnutí Evropské rady z prosince 2023 otevřít přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem se tyto dvě země pouštějí do skutečně transformace v plné členství v EU – jde o hrdý okamžik pro oba národy a strategický krok pro EU,“ uvedl Michel.

Jde podle něj o výsledek reformního úsilí, které obě země vynaložily. „Oba národy udělaly na cestě k evropské integraci obrovský pokrok, navzdory nesmírným výzvám, kterým čelily a stále čelí,“ dodal Michel.

Předseda Evropské rady neopomněl zdůraznit, že dnešek je jen začátkem dlouhého procesu. „I když dnes oslavujeme významný krok vpřed, musíme si také uvědomit, že cesta vpřed bude vyžadovat trvalé úsilí, odhodlání a další podstatné reformy,“ uvedl Michel s tím, že země musí pokračovat zejména v boji proti korupci a posílení ekonomické stability, aby splnily přísné standardy pro členství v EU.

Evropská unie na konferenci, která potrvá asi dvě hodiny pro Ukrajinu a následně dvě hodiny pro Moldavsko, představí vyjednávací rámec definující principy a základy pro další jednání. Belgické předsednictví na konferenci zastupuje ministryně zahraničí Hadja Lahbibová, za Česko je přítomen ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, své zástupce v Lucemburku mají i ostatní členské státy EU.

„Je to určitě velice důležitý milník, ale zas na druhou stranu přiznejme si, že je to krok v podstatě symbolický, který jen zarámuje dosavadní úsilí. Je to oficiální zahájení velmi složitého a dlouhého procesu,“ uvedl ministr Dvořák.

„Čím silnější a větší Evropská unie bude, tím budeme odolnější proti útokům z dalších zemí dál na východ,“ dodal s tím, že zahájení přístupových rozhovorů je podle něj i projevem solidarity vzhledem k tomu, co se na Ukrajině odehrává. „Ukrajina je obětí brutální agrese z ruské strany a my ji musíme podporovat, i když je to znovu říkám, bude to dlouhá cesta,“ doplnil.

Český ministr připomněl, že České republice trvaly přístupové rozhovory 15 let a „to jsme nebyli ve válce, takže tam bych viděl ten horizont“, pokud jde o budoucí vstup země do nynější sedmadvacítky. Česká republika je připravena Kyjevu během přístupového procesu pomáhat, ať již předáváním informací či zkušeností, tak vysláním expertů, kteří si ještě pamatují česká vyjednávání.