Ukrajina pokročila v klíčových reformách, míní Komise o vstupu Kyjeva do EU

  14:30
Ukrajina pokročila v klíčových reformách, zbývající přístupové kapitoly by se mohly otevřít do konce roku. V pravidelné hodnotící zprávě o pokroku kandidátů na členství v EU to v úterý uvedla Evropská komise. Zprávu přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož vláda už dříve naznačila, že cílem je uzavřít přístupová jednání do konce roku 2028. V cestě do Unie se nejvíc posunula Černá Hora.
Komise je připravena tento podle ní ambiciózní cíl podporovat, nicméně k jeho dosažení je podle unijní exekutivy nutné urychlit tempo reforem, zejména v oblasti právního státu.

„Jsme více než kdy jindy odhodláni proměnit rozšíření EU ve skutečnost,“ okomentovala úterní zprávu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Větší unie podle ní znamená silnější a vlivnější Evropu na globální scéně.

Zdůraznila nicméně, že rozšiřovací proces zůstane založený na zásluhách. „Poskytujeme konkrétní doporučení všem našim partnerům. A všem jim říkáme: Přistoupení k EU je jedinečnou nabídkou. Příslibem míru, prosperity a solidarity. Se správnými reformami a silnou politickou vůlí můžete všichni této příležitosti využít,“ dodala.

Ukrajina oficiálně zahájila rozhovory o svém přistoupení k Evropské unii v červnu 2024 za belgického předsednictví, více než dva roky po začátku ruské invaze. Následně nastal takzvaný screening, tedy posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami.

Ukrajina patří do EU, míní dánská premiérka. Chce obejít Orbánovo veto

Varšava doufala, že se za polského předsednictví v první polovině roku 2025 podaří otevřít první kapitoly v přístupových jednáních, nicméně nestalo se tak. Pro otevření každé ze skupiny kapitol je potřeba jednomyslnost a s cestou Ukrajiny do EU stále nesouhlasí Maďarsko.

„Očekáváme, že rozhodný postup Evropské unie překoná všechny umělé překážky pro silnou a sjednocenou Evropu,“ napsal prezident Zelenskyj v reakci na zprávu EK. „Toto dosud nejlepší hodnocení dokazuje, že Ukrajina pokračuje v reformách a přeměňuje se podle evropských standardů, přestože se bráníme ruské agresi,“ dodal.

Černá Hora pokročila nejvíc

Rozšíření Unie v nadcházejících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky. V Evropském parlamentu to v úterý prohlásila eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová.

V úvodu svého vystoupení prohlásila, že Černá Hora, Albánie, Moldavsko a Ukrajina letos dosáhly významného pokroku na cestě k členství v Evropské unii. „Musíme naši unii připravit na větší EU,“ dodala s tím, že vzhledem k tempu některých kandidátských zemí je úspěšné rozšíření „realistickou možností v nadcházejících letech“.

„Zabij Turka! Turci ven!“ Černou Horou cloumají demonstrace, vše spustila bitka

Černá Hora podle unijní exekutivy zaznamenala významný pokrok směrem k přistoupení k EU, když v loňském roce uzavřela čtyři kapitoly jednání. Do konce letošního roku by přitom chtěla uzavřít i další kapitoly. Cílem země pak je uzavřít celá přístupová jednání do konce roku 2026.

„Za předpokladu udržení tempa reforem je Černá Hora na dobré cestě k dosažení tohoto ambiciózního cíle,“ napsala Komise.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

