„Chytání se stébla“. Evropa zvažuje vytvoření nárazníkové zóny na Ukrajině

Evropské země zvažují vytvoření nárazníkové zóny mezi ruskou a ukrajinskou frontovou linií. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informoval bruselský portál Politico. Mezi státy EU nicméně nepanuje shoda, jak široká by tato zóna měla být, a není rovněž jasné, jestli by s návrhem souhlasil Kyjev, protože by to pro něj pravděpodobně znamenalo územní ústupky.
Návrh na vytvoření nárazníkové zóny, která by mohla být 40 kilometrů široká, je jednou z několika možností, o nichž vojenští a civilní představitelé EU v souvislosti s poválečným vývojem na Ukrajině uvažují. Vznik podobné zóny by totiž měl být součástí budoucí mírové dohody.

Skutečnost, že zástupci EU vůbec uvažují o možnosti vyčlenit část ukrajinského území k zajištění křehkého míru, ukazuje podle Politica „zoufalou touhu“ spojenců z NATO vyřešit válku, která trvá už přes 3,5 roku. Ruský prezident Vladimir Putin přitom zatím neprojevil žádnou snahu o ukončení bojů a při rozsáhlém čtvrtečním útoku na Kyjev zahynulo 23 lidí, úder poškodil i budovu zastoupení Evropské unie.

„Chytají se stébla,“ řekl bruselskému webu Jim Towsend, bývalý představitel amerického Pentagonu, jenž měl na starosti Evropu a NATO v době, kdy byl prezidentem USA Barack Obama. „Rusové se Evropanů nebojí. A pokud si myslí, že pár britských a francouzských pozorovatelů je odradí od vpádu na Ukrajinu, tak se mýlí,“ dodal.

Ne Korea, Německo

Evropští diplomaté se vyhýbají přirovnání k přísně střežené hranici mezi Severní a Jižní Koreou, které jsou technicky vzato stále ve válečném stavu. Spíše zmiňují rozdělení Německa za studené války.

Putin a další ruští představitelé už uvedli, že na vytvoření nárazníkových zón podél ruských hranic s Ukrajinou pracují. Dosud se však neobjevily žádné podrobnosti těchto plánů. Není jasný ani případný počet vojáků, již by byli potřeba k hlídkování na hranici. Debaty se vedou o počtu od 4000 do 60 000, napsalo Politico. Prezident Donald Trump už možnost nasazení amerických vojáků odmítl, zmínil ale americkou leteckou podporu případných evropských snah.

Jakékoli mírové síly by podle diplomatů hrály dvojí roli – hlídkovaly by poblíž demilitarizované zóny a zároveň by cvičily ukrajinské vojáky. Podle dvou evropských představitelů mají základ budoucí zahraniční mírové jednotky pravděpodobně tvořit francouzské a britské síly. Naopak Polsko, které leží u ruských hranic, již dříve vyjádřilo své obavy. Jakékoli podobné zapojení polských vojáků by podle Varšavy učinilo zemi zranitelnou vůči ruskému útoku.

