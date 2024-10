Konec šéfa Ukrenergo rozvířil spory o energetiku země. Nervózní je i Evropa

Kudrytskyj sklízel chválu za svou schopnost udržet ukrajinský energetický systém v provozu i přes výpadky a poničenou elektrickou síť způsobenou ruskými útoky. Jeho náhlé odvolání minulý měsíc tak vzbudilo velké překvapení.

A též pobouření. Dva členové dozorčí rady společnosti Ukrenergo, akciové společnosti vlastněné státem, na protest odstoupili a prohlásili, že odvolání je „politicky motivované“. Podle opozičních politiků i specialistů na energetiku zákulisní boje ohrožují připravenost země na zimu a výrazně komplikují jejich snahy na zvládnutí energetické krize.

Dění se znepokojením sledují i evropské země. Ve svém dopisu ředitel Energetického společenství Artur Lorkowski varoval, že pokud Ukrenergo nevyřeší své problémy, může ztratit evropskou certifikaci provozovatele energetické soustavy. Energetické společenství sdružuje EU a státy ve východní a jižní Evropě, cílem je rozšiřování unijního trhu s elektřinou a plynem a hlubší vzájemná integrace jednotlivých energetických trhů.

Lorkowski zmiňuje jako vážný problém neúplné složení dozorčí rady, která má zmírňovat kontrolu ministerstva energetiky. Sedm jejích členů je jmenováno ministerstvem, čtyři z nich by však měli být nezávislí a zvoleni ve výběrovém řízení. Momentálně má rada jen čtyři členy, tři jmenované ministerstvem, jednoho nezávislého, připomíná portál Ukrainska Pravda.

Jedna pozice nezávislého je volná od roku 2022, letošní rezignace členů kvůli Kudrytskému uvolnila další dvě místa. Energetické společenství požaduje, aby k 9. prosinci Ukrenergo doplnilo nezávislé pozice své dozorčí rady, spolu s dalšími kroky zajišťujícími jeho oddělenost od ministerstva energetiky.

Minulý měsíc po zprávách v reakci na zprávy o chystaném vyhazovu Kudrytského unijní ambasadorka v Kyjevě Katarína Mathernová napsala ukrajinskému premiérovi Denisu Šmyhalovi dopis, v němž ho varovala, že takový krok „by mohl ohrozit naši společnou schopnost podporovat Ukrenergo a další prioritní opatření v oblasti energetické bezpečnosti Ukrajiny“.

Spor s ministrem o podobu energetické sítě

List The New York Times s odvoláním na ukrajinské politiky uvádí, že za Kudrytského sesazením byl ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko, který chtěl získat větší kontrolu nad manažerským vedením společnosti. Haluščenko to popírá.

Kudrytskyj sám uvedl, že měl s ministrem spory ohledně hlavní strategie zabezpečení energetických dodávek. Bývalý generální ředitel chtěl vybudoval tucty malých, privátních elektráren, aby minimalizoval riziko, že energetický systém odstaví jeden úspěšný ruský útok. Tento přístup obhajovala většina specialistů na energetiku i mezinárodní partneři.

Haluščenko podle Kudrytského navrhoval větší centralizaci pod dohledem státem vlastněných společností. Především chtěl prostřednictvím státem vlastněného nukleárního gigantu Energoatomu postavit čtyři nové jaderné reaktory. Ministr v největším výrobci elektřiny na Ukrajině dříve pracoval.

Jeho plán se potýkal s kritikou, že je moc drahý a bude trvat dlouho, než dojde k naplnění. Odpůrci též upozorňovali na obvinění z korupce objevujících se kolem Energoatomu. Podle Haluščenka kritika vychází od zákonodárců, kteří lobují za soukromé energetické společnosti.

Podle Kudryckého spory stály Ukrajinu cenný čas při přípravě na zimu. Haluščenko kritiku odmítá a tvrdí, že započal implementaci plánu o decentralizaci energetické sítě v nejkratším možném čase.

Opoziční politici se obávají, že zákulisní spory jen zhoršují už tak náročné vyhlídky na zimní období během pokračující války, při níž Rusové zničili již více než polovinu ukrajinské energetické infrastruktury. Zpráva Mezinárodní energetické agentury uvádí, že deficit elektřiny na Ukrajině by mohl tuto zimu dosáhnout až šesti gigawattů, což je asi třetina toho, co je potřeba během špičky.

„Je to děsivé,“ řekla opoziční poslankyně Inna Sovsunová, která zasedá v parlamentním výboru pro energetiku. „Protože mezitím se energetická situace stává stále nestabilnější.“