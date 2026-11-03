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Rozzuřený dav se u Kyjeva střetl s armádou, podezíral ji z mučení vojáků

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  11:30
Kvůli podezření z mučení vojáků se v pondělí strhla bitka v ukrajinské Petropavlivské Borščahivce. Obyvatelé vsi u Kyjeva se pokusili vyrazit bránu u tamního rodinného domu a dostat se dovnitř. Velitel Národní gardy Oleksandr Pivnenko pak upřesnil, že v budově zadržují vojáky, kteří bez povolení opustili své jednotky. Obvinění z násilí však odmítl.

Válka na Ukrajině

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„Čtyři vojáky, kteří potřebují lékařskou pomoc, jsme odvezli do nemocnice. Jedná se o vojáky, kteří byli po neoprávněném opuštění jednotky zadrženi a vráceni do svých jednotek. Aby bylo jasno, ostatní vojáci jsou příslušníci Národní gardy,“ řekl Pivnenko v pondělí večer při setkání s místními obyvateli podle agentury Interfax-Ukrajina.

Pivnenko také upřesnil, že dům sloužil jako dočasné ubytovací zařízení pro vojáky Národní gardy. Právě sem prý přicházeli mobilizovaní, procházeli registrací a kontrolami, načež byli odesláni do výcvikového centra. Podle jeho slov se v budově nacházelo osmnáct vojáků. Večer pak k domu přijel šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov.

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Rozhořčení Ukrajinci se do domu pokusili vtrhnout poté, co se dozvěděli, že tam ukrajinská armáda mučí zadržené vojáky. Údajně na nich viděli stopy bití. Podle reportéra portálu Unian má jeden zraněný zlomenou páteř. Jedna z žen u domu také řekla novinářům, že tam je její syn, kterého zadrželi pracovníci vojenského úřadu cestou do práce. Podle portálu Hromadske se během potyček dostala dovnitř a ujistila se, že je syn v pořádku.

Demonstrace u Kyjeva
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Rusové zaútočili na Dnipro. (3. listopadu 2026)
32 fotografií

Velitel Pivnenko nicméně nařčení o mučení vojáků odmítl. „Vojáci jsou pro nás vším, brání naši Ukrajinu. A jakékoliv špatné zacházení s nimi je nepřijatelné,“ zdůraznil. Dodal však, že informace o nevhodném zacházení s obránci země prověří a výsledky vyšetřování posléze zveřejní. „Informace o úmrtí některého z účastníků těchto událostí neodpovídají skutečnosti,“ uvedla později Národní garda na Telegramu.

Desítky lidí před domem také zablokoval výjezd z areálu a rozbil jeden z autobusů Národní gardy. Na některých zveřejněných videích z místa jsou slyšet i výstřely, píše portál Meduza.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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