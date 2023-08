Ukrajinci se přiblížili k druhé linii ruské obrany, ta by mohla být slabší

Ten uvedl, že od začátku ukrajinské protiofenzivy, tedy zhruba od začátku června, nepozoroval, že by se do oblasti až na výjimky přesunuly nové ruské jednotky. Ukrajina v úterý ohlásila postup u obce Robotyne v Záporožské oblasti, čímž se její vojáci přiblížili ke strategicky důležitému městu Tokmak.

„Ukrajinský postup v oblasti Robotyne přiblížil ukrajinské síly k možnosti zahájit operace proti druhé obranné linii, která by mohla být relativně slabší než první ruská obranná linie v této oblasti,“ uvedl americký institut. Podotkl, že Rusko v oblasti patrně nemá jednotky pravidelné armády, které by nebyly už zapojeny do bojů.

„Pozorovaný nedostatek ruských uskupení a jednotek ve druhé obranné linii na západě Záporožské oblasti může znamenat, že části jednotek a uskupení, které jsou už zapojeny do bojů, zaujmou tyto pozice,“ napsali také američtí analytici.

Britské ministerstvo obrany, které se odvolává na poznatky britské vojenské rozvědky, kromě toho na twitteru upozornilo, že poškození mostů spojujících poloostrov Krym s pevninskou Ukrajinou komplikuje ruským silám na jihu Ukrajiny logistiku.

Na začátku srpna ostřelování poškodilo mosty u měst Čonhar a Heničesk. Rusové jsou podle britského ministerstva nuceni používat provizorní pontonové mosty, ty ale nemohou vydržet pod plným náporem těžké techniky mířící na frontu. Ruské síly jsou tak podle Londýna částečně závislé na trase vedoucí přes Armjansk na Perekopské šíji, která ale představuje zajížďku.