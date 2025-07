Ukrajinské drony výměnou za americké zbraně. Je to megadohoda, tvrdí Zelenskyj

Autor: iDNES.cz , ČTK

19:27

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jedná se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o tom, že by si Washington pořídil v bojích prověřené ukrajinské drony, zatímco Kyjev by nakoupil americké zbraně. Američané se obávají, že v porovnání s Ruskem a Čínou jejich dronová technologie zaostává. Kyjev nabízí, že to změní.