V 11:35 zazvoní Mychajlovi telefon. „Pojďme,“ vyzve své další dva společníky. Společně vyběhnou ze své základny ve městě Perejaslav a nasednou do pick-upu. Uhání na pole, kde rychle postaví tři stativy. Dva jsou pro kulomety, třetí pro dalekohled s nočním viděním.

Na tabletu umístěném na kapotě pick-upu se dívá na roj červených trojúhelníků, které se pohybují po mapě Ukrajiny. Jde o ruské útočné drony, blížící se jejich směrem. Ve tmě je nevidí. Skupina se rozhodne raději šetřit vzácnou munici než ji plýtvat na neviditelného nepřítele.

„Dřív ruské drony létaly ve výšce kolem tisíce metrů. Ty jsme mohli snadno zasáhnout,“ řekl listu The New York Times Jaroslav, další člen jednotky. „Teď často létají ve výšce dvou tisíc metrů. Na to naše zbraně nedosáhnou.“

Mychajlov a Jaroslav jsou členy dobrovolnické jednotky protivzdušné obrany, jejímž úkolem je monitorovat ruské bezpilotní letouny. Reagují tak na masivní dronové údery, kterými se Rusko snaží oslabit a vyčerpat ukrajinskou protivzdušnou obranu. Na počátku tohoto týdne Rusové vypustili proti Ukrajině 479 dronů, Kyjev to označil za největší útok od počátku invaze.

Podobná uskupení jako to z Perejaslavu se vyskytují napříč Ukrajinou. Jednou z mediálně nejznámějších je zcela ženská jednotka „Čarodějnice z Buče“. Jinou je organizace Mrija operující v Kyjevě.

List The Washington Post podotýká, že dobrovolníci často pracují 12 hodin denně. Hlídat oblohu odchází často hned po práci. Ruská taktika kroužení dronů, s cílem vyvolal falešné poplachy a zmást obránce před finálním úderem, je často udržuje celou noc v pozoru a při vědomí.

„Pokaždé musí tým zůstat takhle vzhůru celou noc,“ popsal situaci člen Mrije Serhij Zamidra. „Pak se vrátí domů a jde do práce.“

Staré, ale efektivní zbraně

Stát dobrovolníkům neplatí. Museli si pořídit vlastní uniformy, stejně jako léky a občerstvení. Od armády dostaly jen zbraně ze skladů.

Jednotka Perejaslavu tak drony sestřeluje starými zbraněmi, jako je kulomet Maxim osvědčený z druhé světové války či v Československu vyrobený kulomet vzor 59. „Mohou být staré, ale jsou efektivní,“ říká velitel jednotky Oleh Vorošilovskij.

Dobrovolníci po přibližně třiceti úspěšných sestřeleních nepřátelských strojů získali nyní výkonnější kulomet americké konstrukce Browning, plánují jej ale používat až po dostatečném zaučení.

„Víme, že každý sestřelený dron znamená záchranu života. I když dron poškodíme, nikoli zničíme, může minout svůj cíl,“ vysvětluje bývalá novinářka Sofie, co dobrovolníky motivuje. Ve své snaze riskují život. Rusové si všimli nebezpečí a postupně začali útočit i na uskupení určená k zneškodnění dronů.