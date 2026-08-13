Ukrajinští operátoři dronů během cvičení zlikvidovali brigádu USA, tvrdí list

Podle WSJ k události došlo během cvičení Combined Resolve, které se konalo v dubnu a květnu v Německu. Zapojilo se do něj přibližně 3500 amerických vojáků, především ze 3. obrněné brigádní bojové skupiny 1. kavalérie. Jejich úkolem bylo zaútočit na pozice bráněné cvičným protivníkem, k němuž se připojili ukrajinští operátoři 412. pluku sil bezpilotních systémů, známého jako Nemesis.
Američtí činitelé obeznámení s průběhem cvičení listu řekli, že ukrajinští operátoři vyřadili americkou obrněnou brigádu. Američané do útoku nasadili mimo jiné těžká obrněná vozidla, která kvůli víření prachu snadno odhalily ukrajinské průzkumné drony. Následovaly drony schopné shazovat výbušniny a FPV drony, které simulovaly přímý náraz do cíle.
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Ukrajinské drony vyřazovaly americká vozidla tak rychle, že je vojáci museli do cvičení znovu nasazovat jako nové jednotky, aby mohl scénář pokračovat. Nešlo přitom o skutečné zničení techniky. Při podobných cvičeních dron obvykle pouze proletí nad vozidlem nebo se k němu dostane dostatečně blízko a rozhodčí zásah zaznamená jako jeho vyřazení.
Američané následně stejný scénář během dvoutýdenního cvičení opakovali. Jejich výsledky se postupně zlepšovaly, protože vojáci se zdokonalili v rozptylování jednotek, maskování i používání elektronického boje. Ukrajinci navíc v polovině cvičení přešli na americkou stranu a pomáhali jí využívat drony při útočných operacích.
Podle jednoho z účastníků, kterého WSJ citoval, mají američtí operátoři dronů ve srovnání s Ukrajinci menší zkušenosti s opravami a vyzbrojováním bezpilotních letounů přímo pod nepřátelskou palbou. Ukrajinci si naopak za více než čtyři roky války vytvořili rozsáhlé zkušenosti s průběžnými opravami, úpravami a nasazováním dronů v bojových podmínkách.
Drony jako problém pro NATO
Ukrajina se v průběhu války s Ruskem stala dronovou velmocí. Produkuje velké množství dronů, o některé projevil zájem i Pentagon. A americký ministr obrany Pete Hegseth poslal na Ukrajinu americký personál, aby studoval ukrajinské používání bezpilotních letounů.
Ukrajinská schopnost odolat po více než čtyři roky na papíře silnějšímu protivníkovi z její armády učinila obávanou sílu. V květnu ukrajinští operátoři dronů představovali agresora, který ve válečném scénáři napadl nejnovějšího člena NATO, Švédsko. Agentura AP uvedla, že Ukrajinci při simulovaném cvičení své soupeře zničili.
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Ukrajinští dronoví piloti uváděli, že Švédové mají potenciál, ale musí zlepšit svou taktiku a bezpilotní letouny. „Ukrajinští piloti dronů proměnili vojenské cvičení ve Švédsku v kritické varování pro NATO,“ komentovala záležitost agentura AP.
V květnu minulého roku během manévrů Hedgehog 2025 ukrajinští vojáci údajně snadno porazili britské, estonské a další síly, včetně amerického kontingentu. Podle pozorovatelů událost ukazuje, jak se změnilo vedení války a jak je na to NATO na rozdíl od Ukrajiny nepřipravené.