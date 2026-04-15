„Budoucnost je již na frontě. Ukrajina ji buduje,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X. „Poprvé v historii této války byla nepřátelská pozice dobyta výhradně pomocí bezpilotních platforem – pozemních systémů a dronů.“
Podle prezidenta se Rusové robotům vzdali. „Operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ dodal.
„Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia a naše další pozemní robotické systémy již za pouhé tři měsíce provedly na frontě více než 22 000 misí. Jinými slovy, více než 22 000krát byly zachráněny životy, když do nejnebezpečnějších oblastí místo vojáka vjel robot,“ uvedl prezident, který zveřejnil i fotografie zmíněných systémů.
Ratel S slouží jako „kamikaze“ robot nesoucí miny, Ratel H zase dovede přenášet munici a další náklad i sloužit k evakuaci zraněných. Podobné využití má i TerMIT, od pokládání min přes palebnou podporu až po záchranu zraněných, stejně jako Ardal.
|
K přepravě nákladu, nasazení dálkově ovládaných zbraní a dalším účelům slouží též Rys a Zmiy. Těžký bezpilotní pozemní systém Protector je navržen tak, aby zajistil „bezpečnost vojáků během logistických a bojových misí v jakémkoli terénu a za jakýchkoli povětrnostních podmínek“.
Volia-E pak má za úkol palebnou podporu a je určena pro průzkum a operace v oblastech s vysokým rizikem bez zapojení personálu.
Podle Zelenského jsou tyto systémy důkazem inovativnosti ukrajinského obranného průmyslu. Schopnosti napadené země uznávají i její spojenci. „Úroveň jejich inovací je mimo tento svět,“ prohlásil na nedávném slyšení v Pentagonu generálporučík Steven Whitney.
Ukrajinští vojáci již dříve oznámili, že využívají bezpilotní pozemní vozidla, aby přinutili nepřítele složit zbraně a zabránili vlastním ztrátám. „Poprvé v historii: Ruští vojáci se vzdali pozemním dronům,“ napsala 3. samostatná útočná brigáda v červenci minulého roku, přičemž zveřejnila i video.
Letos v lednu ukrajinský výrobce obranné techniky DevDroid oznámil, že pozemní robot Droid TW-7.62, vybavený prvky umělé inteligence, zajal tři ruské vojáky.