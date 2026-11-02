Ukrajina v noci zasáhla ruské ropné zařízení. Moskva útočila na Oděsu i Záporoží

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Šéf městské vojenské správy v Oděse Serhij Lysak napsal, že v Oděse jsou po útocích čtyři ranění. Ruské útoky podle něj zasáhly civilní infrastrukturu, včetně dvou obytných budov. Tlaková vlna roztříštila okna v okolních domech. Ruské ministerstvo obrany také tvrdí, že 58 kilometrů jižně od Oděsy zasáhlo také plavidlo přepravující vojenský materiál.
V Charkovské oblasti bylo v důsledku útoků v neděli večer zraněno 11 lidí, včetně tříleté dívky, uvedla tamní prokuratura. V Záporoží večerní útoky zranily dvacetiletou ženu a osmnáctiletého muže, informoval náčelník tamní vojenské správy Mychajlo Semikin. Ukrajinské drony podle ruských úřadů útočily například na Voroněžskou oblast, kde však nikdo nebyl zraněn, napsala ruskojazyčná verze stanice BBC.
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Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci útočilo 193 drony, z nichž některé startovaly také z Ruskem okupovaných částí Ukrajiny. Podle předběžných informací se podařilo zneškodnit 154 z nich
Ruské ministerstvo obrany napsalo, že v noci zneškodnilo 212 ukrajinských dronů nad téměř dvacítkou regionů, mezi kterými byly například Kalužská oblast, okolí Moskvy nebo anektovaný Krym. Obě strany v průběhu noci na dnešek informovaly o kybernetických útocích na aplikace, které slouží k varování civilního obyvatelstva.
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Součástí bojů jsou i letecké útoky. Obě strany tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle, při útocích ale umírají i civilisté. Většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.