V Myrnohradu není prakticky vidět jedinou ulici, která by zůstala nedotčená boji, píše AP s odkazem na záběry z bezpilotního letounu, které jsou podle ní několik dní staré.
„Snaží se to (město) jednoduše vymazat z povrchu zemského,“ uvedl Oleksij Hodzenko, mluvčí dronového praporu 38. brigády námořní pěchoty, jejíž členové ve středu podle AP stále Myrnohrad bránili.
Myrnohrad je podle mapy projektu DeepState, jenž je považován za blízký ukrajinské armádě, téměř obklíčen ruskými invazními silami. Podle Hodzenka pro ukrajinské jednotky stále existuje cesta ven, Rusové jim ale ztížili logistiku. „Můžeme jen velmi zřídka provádět byť jen malou rotaci personálu. Lidi tam sedí týdny,“ popsal.
Jednotky ve městě se spoléhají na pozemní robotické drony, které jim dopravují jídlo a vodu, poznamenal Hodzenko, aniž by prozradil, kolik ukrajinských vojáků ve městě zůstává.
Před celoplošnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Myrnohradu kolem 46 tisíc obyvatel. Od vpádu ruských vojsk do země ho postihl stejný osud jako desítky dalších ukrajinských měst a vesnic na východě a jihu Ukrajiny, které se téměř vylidnily.
Ruské útoky klouzavými bombami, bezpilotními letouny a dělostřelectvem podle agentury během posledního roku proměnily toto město v neobyvatelné prázdné místo.
Ukrajina se brání ruské invazi už čtvrtým rokem, přičemž Moskva okupuje asi dvacet procent jejího území. Ukrajinci v prvním roce války nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět.
Postup obou stran následně zpomalil, podle agentury Reuters ale letos ruská invazní vojska dosahují nejrychlejšího postupu od roku 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin nařídil invazi do sousední země.
Média od té doby zveřejňují apokalyptické záběry ze zdevastovaných ukrajinských měst, která Rusové dobývají – učinily tak mimo jiné loni v případě Časiva Jaru, kde scény připomínaly dřívější výjevy z Bachmutu nebo Avdijivky, které ruským silám podlehly po měsících bojů, bombardování a podle všeho obrovských ztrát na obou stranách.