Ukrajina znovu zaútočila na ropovod Družba, zasáhla ruskou stanici Uneča

Autor: ,
Sledujeme online   6:38
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedla v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho, známého pod přezdívkou Maďar. Drony podle něj zasáhly přečerpávají stanici Uneča. O výpadku dodávek ruské ropy informovalo ministerstva Slovenska a Maďarska.
ropovod Družba

ropovod Družba | foto: Profimedia.cz

Čerpací stanice Klobouky u Brna na trase ropovodu Družba
Ropovody Evropy. Zdroj dat: MERO ČR
Zásahové jednotky v místě úniku ropy z ropovodu Družba (12. října 2022)
Severní větev ropovodu Družba, která přepravuje ropu z Ruska do Německa, je na...
11 fotografií

Ruské úřady se k tomu zatím nevyjádřily. Ale gubernátor Alexandr Bogomaz ještě ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelení dvou ukrajinských dronů, aniž by způsobily škody, poznamenal server BBC News.

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v Tambovské oblasti Ruska, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba, připomněl server Ukrajinska pravda.

O přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba informoval v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

22. srpna 2025  6:45

Ukrajina znovu zaútočila na ropovod Družba, zasáhla ruskou stanici Uneča

Sledujeme online

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedla v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho, známého pod...

22. srpna 2025  6:38

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a chlapců i dívek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech....

22. srpna 2025  5:42

Kamiony vs. lodě. Kdo zvládne zásobit rostoucí Prahu?

Advertorial

Praha zažívá období intenzivní výstavby – od bytových projektů přes dopravní stavby až po velké rekonstrukce. S tím ovšem prudce přibývá náklaďáků v ulicích. Inspirací může být Evropa, kde objemné...

22. srpna 2025

Dvojitá hrozba rajský plyn. Jako droga může poškodit mozek, láhve vybuchují

Premium

Oxid dusný, známý jako „rajský plyn“, používaný ve zdravotnictví, se stal oblíbenou rekreační drogou. Streetworkeři krizových center mu říkají „laughing gas“ – plyn smíchu. Vyvolává krátkodobou...

22. srpna 2025

Klimatické změny i zanedbaná infrastruktura. Bulharsko trápí nedostatek vody

Nedostatek vody se v mnoha částech světa stává i kvůli klimatickým změnám stále palčivějším problémem. Týká se to i některých oblastí v Evropě, a to zejména Bulharska, kde s vodní krizí bojuje zhruba...

22. srpna 2025

Putin nesmí zvítězit. Republikáni tlačí na Trumpa, aby Rusko potrestal

Premium

V řadách amerických republikánů výrazněji zaznívá nedůvěra k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Vyzývají amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby byl připraven Rusko potrestat, kdyby se Putin...

22. srpna 2025

České rychlotratě zaplatí až z poloviny EU. Spojení Prahy a Brna musí peníze najít jinde

Premium

Sázka na vysokou rychlost a zařazení většiny sítě rychlotratí mezi páteřní spojení s vysokou prioritou se Česku vyplatily. Po letech průtahů a nejistoty může být Česko s prvním návrhem na další...

22. srpna 2025

Švédsko změnilo názor. Po více než 40 letech postaví nové jaderné reaktory

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to ve čtvrtek švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů...

21. srpna 2025  22:06

Lupič v Německu přepadl benzínku. Policistovi sebral zbraň a zastřelil ho

O život ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu přišel policista, když ho jeho vlastní zbraní zastřelil muž podezřelý z loupežného přepadení čerpací stanice. O případu informují agentura DPA a server...

21. srpna 2025  21:28

Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen...

21. srpna 2025  12:21,  aktualizováno  21:22

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  21:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.